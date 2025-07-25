TARIM ve Orman Bakanlığı, 826 milyon 825 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "826 milyon 825 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Ekonomi › Bakanlıktan Çiftçilere 826 Milyon TL Destek - Son Dakika
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