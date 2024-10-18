Balıkesir'de Hastalıktan Ari Hayvancılık Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Balıkesir'de Hastalıktan Ari Hayvancılık Artıyor

Balıkesir\'de Hastalıktan Ari Hayvancılık Artıyor

Balıkesir, hastalıktan ari işletmelere ev sahipliği yaparak hayvancılıkta kalite ve gıda güvenliği sağlıyor.

18.10.2024 18:13
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Balıkesir, ülke hayvancılığının gelişimi ve gıda güvenliği açısından kritik bir rol üstleniyor. Modern ve teknolojik sistemlerin kullanıldığı "Hastalıktan Ari Hayvancılık İşletme" sayısı, giderek artış gösteriyor. Bu işletmeler hem hayvan sağlığını koruma hem de kaliteli et ve süt üretiminde önemli bir standart oluşturuyor.

Son olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Hastalıktan Ari İşletme" statüsüne alınan bir işletmeye, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan tarafından sağlık sertifikası teslim edildi. Kocaavşar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bu büyükbaş hayvan işletmesinde, süt sağımı, ahır bakımı, yemleme ve sulama işlemleri, en son teknolojik sistemlerle gerçekleştiriliyor.

Müdür Alkan, işletmeyi ziyaret ederek burada yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Beraberinde Şube Müdürü Abdulkadir Şahin ve teknik personellerle birlikte, üreticilerle tarımsal üretim ve yeni destekleme modelleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Alkan, işletmelerin modernizasyonu ve hastalıktan ari hale gelmelerinin hem üretim kalitesini artırdığını hem de bölge ekonomisine önemli katkılar sağladığını vurguladı.

"Hastalıktan Ari" ve aynı zamanda "AB Onaylı" statüsüne sahip olan bu işletmeler hem yerel üreticiler hem de tüketiciler için örnek teşkil ediyor. İl Müdürü Erkan Alkan, hayvan sağlığının korunması ile sağlıklı et ve süt üretimi açısından bu tür işletmelerin önemine dikkat çekti. "Balıkesir, tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden biri. Bu tür işletmelerin varlığı hem gıda güvenliği hem de ekonomik kalkınma açısından kritik. Çalışmalarından dolayı yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.

Balıkesir'de hastalıktan ari işletmelerin artışı, sadece hayvan sağlığını değil, aynı zamanda tarımsal üretimi de olumlu yönde etkilemekte. Bu süreçte, hem yerel halkın sağlıklı gıda tüketimini teşvik etmek hem de hayvancılığın modernizasyonunu sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar, bölgenin tarım ve hayvancılık potansiyelini yükseltmeye devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balıkesir'de Hastalıktan Ari Hayvancılık Artıyor - Son Dakika

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