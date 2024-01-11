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Balıkesir'de su ürünleri üretimi değerlendirilerek gelecek stratejileri belirlendi - Son Dakika
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Balıkesir'de su ürünleri üretimi değerlendirilerek gelecek stratejileri belirlendi

Türkiye'nin en büyük balıkçı gemisi filosuna sahip olan Balıkesir'de, Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri tarafından su ürünleri üretimi değerlendirilerek gelecek stratejileri belirlendi. Komisyon üyeleri, Erdek ilçesindeki balıkçı barınaklarını ziyaret ederek sektör temsilcilerinin talep ve önerilerini dinledi.

Balıkesir\'de su ürünleri üretimi değerlendirilerek gelecek stratejileri belirlendi
11.01.2024 - 08:35,
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Türkiye'nin en büyük balıkçı gemisi filosuna sahip olan Balıkesir'de su ürünleri üretimi değerlendirilerek gelecek stratejileri belirlendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri, Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir araya gelerek 2 gün süren incelemelerde bulundular. İsmail Emrah Karayel başkanlığındaki komisyon üyeleri ile Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, araştırma gezisi kapsamında çalışmalarının ikinci gününde Erdek'in Karşıyaka, Çakıl ve Kestanelik mahallelerindeki balıkçı barınaklarını ziyaret ettiler.

Gerçekleşen ziyarette sektör temsilcilerinin talep ve önerileri dinlendi. Balıkçılık ve su ürünleri sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak, alınması gereken tedbirlerin belirleneceğinden bahsedildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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