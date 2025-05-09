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Ekonomi

Balıkesir'e 41. Coğrafi İşaret

Balıkesir\'e 41. Coğrafi İşaret

Gönen Baldo pirinci ve Erdek Kapıdağ zeytinyağına coğrafi işaret verildi, sayısı 41'e yükseldi.

09.05.2025 23:03
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BALIKESİR'in Gönen Baldo pirinci ile Erdek Kapıdağ zeytinyağına Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesi verildi. Böylece kentin coğrafi işaret sayısı 41'e yükseldi

Gönen ilçesinde, Gönen Baldo pirinci ile Erdek Kapıdağ zeytinyağına Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen coğrafi işaret tescili için tanıtım töreni düzenlendi. Balıkesir Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen programa, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Durak, ilçe protokolü, oda başkanları, üreticiler ve vatandaşlar katıldı. Törende hem tescil süreci hem de coğrafi işaretin üreticiye ve bölge ekonomisine sağlayacağı katkılar üzerine değerlendirmelerde bulunan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Durak, "Gönen Baldo pirinci ve Erdek Kapıdağ zeytinyağının coğrafi işaret almasının, tüm Balıkesir'in markalaşmasına güç katacaktır. Böylece Balıkesir'in coğrafi işaret sayısı 41'e yükseldi. Ülkemizin su ürünlerinin de markalaşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

'BU İŞARET ÜRETİCİNİN ÜRÜNLERİNE DEĞER KATAR'

Coğrafi işaretli ürünlerin önemini vurgulayan Durak, "Ülke düzeyinde toplam 1700 coğrafi işaret tescilli ürünümüz var. Coğrafi işaret sayısı açısından, dünyada Çin'den sonra ikinci sıradayız. Coğrafi işaretlerin, uluslararası pazarlara açılmak ve çiftçinin emeğinin değerlenmesi açısından önemli. Coğrafi işaret, üretim, kültür ve bölgesel kimliğin de korunması demektir. Bu işaret, üreticilerin ürünlerine de değer katar" ifadelerini kullandı.

'41 KERE MAŞALLAH'

Törende konuşan Balıkesir Valisi Ali Ustaoğlu ise "Balıkesir, tarihi bir şehir olarak, birçok medeniyete önderlik yaptı. Balıkesir, 14 bin 500 kilometrelik alanda tarım yapılan bir tarım kenti. İlimiz sınırları içinde çayın dışında her çeşit ürün yetişiyor. Alın terinin toprakla buluştuğu ürünlerin katma değerli olarak satılması çok önemli. Bu açıdan coğrafi işaret büyük önem taşıyor. Balıkesir'deki coğrafi işaret sayısı 41'e ulaştı. 41 kere maşallah. Yeter ki üretelim. Yeter ki çalışalım. Gönen Baldo pirinç ve Erdek Kapıdağ zeytinyağına verilen coğrafi işaret, gecikmiş bir coğrafi işarettir. Gönen deyince akla önce Baldo pirinci, Erdek deyince zeytinyağı gelir. Balıkesir demek, aynı zamanda zeytin ve zeytinyağı demektir" dedi.

Konuşmaların ardından Gönen Baldo pirincin coğrafi işaret belgesi, Gönen Ziraat Odası Başkanı Kemal Arpacı'ya, Erdek Kapıdağ zeytinyağının belgesi ise Erdek Ticaret Odası Başkanı Hüseyin Uz'a, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan ve Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Durak tarafından verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Balıkesir'e 41. Coğrafi İşaret - Son Dakika

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