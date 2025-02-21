Banka İhlalinde 105 Milyon Sterlin Ceza - Son Dakika
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Ekonomi

Banka İhlalinde 105 Milyon Sterlin Ceza

İngiltere'de dört banka, devlet tahvilleriyle ilgili hassas bilgi alışverişi nedeniyle ceza aldı.

21.02.2025 13:46
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İngiltere'de dört uluslararası banka, devlet tahvilleriyle ilgili hassas bilgi alışverişinde bulundukları gerekçesiyle yaklaşık 105 milyon sterlin para cezasına çarptırıldı.

İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA) açıklamasına göre, bankalarla uzlaşmaya varıldı ve para cezası verilmesine ilişkin karar alındı.

Bu kapsamda, Citi, HSBC, Morgan Stanley ve Royal Bank of Canada'ya, İngiltere devlet tahvilleriyle ilgili hassas bilgi alışverişinde bulundukları gerekçesiyle yaklaşık 105 milyon sterlin ceza verildi.

Citi 17,16 milyon sterlin, HSBC 23,40 milyon, Morgan Stanley 29,70 milyon ve Royal Bank of Canada 34,20 milyon sterlin para cezasına çarptırıldı.

Söz konusu durumu CMA'ya bildiren Deutsche Bank ise para cezasından muaf tutuldu.

CMA, bankaların bu davranışın bir daha tekrarlanmamasını sağlamak için kapsamlı uyum önlemlerini uygulamaya koyduklarını duyurdu.

Açıklamada, CMA Rekabet Uygulama İcra Direktörü Juliette Enser'in değerlendirmesine de yer verildi.

Enser, karara ilişkin finansal hizmetler sektörünün ülke ekonomisinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve her yıl milyarlarca dolarlık katkı sağladığını belirterek, "Ancak sağlıklı ve rekabetçi piyasalar sayesinde işletmelerin ve yatırımcıların yatırım yapma ve büyüme konusunda güven duymalarını sağlayabiliriz ki bu da ülkenin yararınadır. Bugün uygulanan para cezaları, CMA'nın rekabet hukuku ihlallerini ele alma ve rekabete aykırı davranışları caydırma konusundaki kararlılığını yansıtıyor. Bankalar bunun bir daha tekrarlanmamasını sağlamak üzere alışılmadık ölçüde kapsamlı adımlar atmamış olsalardı para cezaları çok daha yüksek olabilirdi." ifadelerini kullandı.

CMA, Mayıs 2023'te söz konusu 4 kuruluş ve Deutsche Bank'ın rekabet kurallarını ihlal ettiği sonucuna varmıştı.

Soruşturma, 2009 ve 2013 yılları arasında yatırımcılarla görüşmelerde, İngiliz devlet tahvillerinin fiyatlandırılmasına ilişkin hususlar hakkında bilgi alışverişinde bulunduklarını ortaya çıkarmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Banka İhlalinde 105 Milyon Sterlin Ceza - Son Dakika

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