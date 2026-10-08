Bankacılık kredileri 240 milyar 15 milyon lira artışla 28,6 trilyon liraya ulaştı - Son Dakika
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Bankacılık kredileri 240 milyar 15 milyon lira artışla 28,6 trilyon liraya ulaştı

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BDDK'nın haftalık bültenine göre bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 2 Ekim itibarıyla 240 milyar 15 milyon lira artarak 28,6 trilyon liraya yükseldi. Aynı dönemde toplam mevduat 310 milyar 610 milyon lira azalarak 32 trilyon 364 milyar 742 milyon liraya geriledi.

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 2 Ekim itibarıyla 28,6 trilyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 2 Ekim itibarıyla 240 milyar 15 milyon lira artarak 28 trilyon 402 milyar 282 milyon liradan 28 trilyon 642 milyar 297 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 310 milyar 610 milyon lira azalarak 32 trilyon 675 milyar 352 milyon liradan 32 trilyon 364 milyar 742 milyon liraya geriledi.

Tüketici kredileri 3 trilyon 501 milyar liraya yükseldi

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 16 milyar 491 milyon lira artarak 3 trilyon 501 milyar 950 milyon liraya çıktı.

Bu tutarın 842 milyar 536 milyon lirası konut, 42 milyar 92 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 617 milyar 322 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 35 milyar 848 milyon lira artarak 4 trilyon 319 milyar 135 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise 69 milyar 706 milyon lira artışla 3 trilyon 533 milyar 557 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 331 milyar 343 milyon lirasını taksitli, 2 trilyon 202 milyar 214 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 2 Ekim itibarıyla önceki haftaya göre 26 milyar 775 milyon lira artışla 914 milyar 579 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 679 milyar 244 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 114 milyon lira artarak 6 trilyon 142 milyar 585 milyon liraya yükseldi.

Kaynak: AA
Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme KurumuEkonomiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: Bankacılık kredileri 240 milyar 15 milyon lira artışla 28,6 trilyon liraya ulaştı - Son Dakika
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