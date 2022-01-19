Başkan Kılıç: "Bafra'nın 30-50 yıl sonrasını planlıyoruz"

Samsun Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Bafra'yı 30 yıl, 50 yıl sonrasına taşıyan bir vizyonla bakmamız lazım. Geldiğimiz noktada istihdamla ilgili 'Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi Projesi' çok çok önemli. Çünkü Karadeniz Bölgesi'nde bunun bir örneği yok" dedi.

Bafra'da yapılması planlanan Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi Projesi hakkında bilgi veren Başkan Kılıç, "Şehirde günlük işlerimizi zaten devam ettiriyoruz. Yoldur, kaldırımdır, asfalttır ufak tefek işlerdir bunların hepsi yürüyor. Ama bundan daha önemlisi bizim geleceğe yönelik neler yapıyoruz? Bafra'yı 30 yıl, 50 yıl sonrasına taşıyan bir vizyonla bakmamız lazım. Geldiğimiz noktada istihdamla ilgili Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi Projesi çok çok önemli. Biz bunları konuşurken gerek milletvekillerimizle gerek bakanlık düzeyinde projemizden övgüyle bahsediyoruz. Çünkü Karadeniz Bölgesi'nde bunun bir örneği yok. Bunun birinci etabında 250 iş yeri var. İkinci etabı da satın almaya karar verdik ve meclisten geçirdik. Yaklaşık 10 milyon gibi bir rakama 440 dönüm yeri satın aldık. 440 dönüm yerde 250'nin üzerinde iş yeri olacak" diye konuştu.

"Bafra Belediyesi'ni gayrimenkul zengini yapmaya başladık" diyen Başkan Kılış şunları söyledi:

"Ufak tefek yerleri satıyoruz ama diğer taraftan bizim Bafra'ya kazandırdığımız tam bir gayrimenkul zenginliği. Buralarda yarın inşaatlar yapacağız, iş yerleri yapacağız. Hem belediye kazanacak hem vatandaş kazanacak hem şehir kazanacak. Böyle bir planlamanın, böyle bir projenin içerisindeyiz. Bizim hesaplarımıza göre en az 3-4 bin istihdamı getirecek bir yatırım orta ölçekli sanayi projesi. Neticeye gelmek üzereyiz. Bazı şeyler duruyor gibi görünebilir ama proje çalışmaları çok uzun sürüyor. Ama bunlar Bafra'nın 40-50 yılını taşıyacak projeler. Bafra'ya başka yatırımlarda gelmesini sağlayacağız. 2022 yılında bunun temelleri çıkmaya başlayacak." - SAMSUN