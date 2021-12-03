Batı Akdeniz'den 11 ayda 2 milyar 285 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Batı Akdeniz İhracatçı Birlikleri Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, bölgeden bu yılın ocak-kasım döneminde 122 ülkeye, 2 milyar 285 milyon 769 bin 438 dolarlık ihracat yapıldığını bildirdi.

Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, Antalya, Burdur ve Isparta'yı kapsayan Batı Akdeniz'den gerçekleştirilen ihracatın kasımda da yükselmeye devam ettiğini, sadece geçen ay yapılan ihracatın tutarının 219 milyon 906 bin 232 dolar olduğunu belirtti.

"Bölgemizden 1 Ocak ila 30 Kasım 2021 tarihlerinde 2 milyar 285 milyon 769 bin 438 dolarlık ihracat yapıldı." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, ihracat rakamlarındaki yükselişin kasım ayında yüzde 15,72, 11 aylık dönemde ise yüzde 32,90 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Kasım ayında bölgemizden 122 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleşirken, en fazla ihracat Çin'e yapıldı. Bu dönemde Ukrayna'ya gerçekleştirilen ihracat Rusya'yı geçti ve Ukrayna kasım ayında bölgemizden en fazla ihracat gerçekleştirilen üçüncü ülke oldu. Listenin 6. sırasında yer alan Yunanistan, yüzde 668,68 oranında artışla dikkatleri çekti. Yunanistan'a geçen yıl kasım ayında 999 bin 882 dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, bu rakam 2021 Kasım ayında 7 milyon 785 bin 886 dolar oldu. Listenin 8. sırasında yer alan İspanya da geçen aylarda olduğu gibi yüzde 262,41 oranında artış ve 7 milyon 417 bin 486 dolarlık ihracatla gelişen pazar görünümünü sürdürdü."