Bayburt'ta 2025 kurumlar vergisi rekortmeni 74,8 milyon lirayla Kaldırım İnşaat oldu

Bayburt'ta 2025 yılı kurumlar vergisi kapsamında en fazla vergi tahakkuk eden ilk 10 mükellef belli oldu. Listenin ilk sırasında 74 milyon 830 bin 231 lira 76 kuruşluk vergi tahakkukuyla Selahattin Kaldırım İnşaat Sanayi Turizm Hayvancılık Nakliyat Ticaret Limited Şirketi yer aldı.

Bayburt'ta 2025 yılı kurumlar vergisi kapsamında en fazla vergi tahakkuk eden ilk 10 mükellefin sıralaması açıklandı.

Listede ilk sırada Selahattin Kaldırım İnşaat Sanayi Turizm Hayvancılık Nakliyat Ticaret Limited Şirketi yer aldı. İkamet amaçlı binaların inşaatı faaliyetinde bulunan şirket adına tahakkuk eden kurumlar vergisi 74 milyon 830 bin 231 lira 76 kuruş olarak açıklandı.

Listenin ikinci sırasında Baybel Hizmet Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bulundu. Belediyelerin kamu yönetimi hizmetleri alanında faaliyet gösteren şirketin tahakkuk eden kurumlar vergisi 6 milyon 87 bin 282 lira 61 kuruş oldu.

Tekinler Hazır Beton Hayvancılık Nakliyat Taş Ocağı Madencilik İnşaat İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi ise 5 milyon 228 bin 687 lira 63 kuruş vergi tahakkukuyla üçüncü sırada yer aldı. Şirketin faaliyet alanı inşaatlarda beton işleri olarak açıklandı.

Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren Bayburtlu Enerji Üretim Anonim Şirketi, 5 milyon 33 bin 886 lira 30 kuruş tahakkuk eden vergiyle dördüncü sırada bulundu.

Bahadır Beton İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 2 milyon 360 bin 394 lira 91 kuruşluk vergi tahakkukuyla beşinci sırada yer aldı.

Listenin altıncı sırasında Akpınar Su Ürünleri Limited Şirketi yer aldı. Balık, kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların perakende ticareti alanında faaliyet gösteren şirketin tahakkuk eden kurumlar vergisi 2 milyon 158 bin 517 lira 5 kuruş oldu.

Memişoğulları Tarım İnşaat Hayvancılık Nakliye Ticaret Limited Şirketi 2 milyon 68 bin 609 lira vergi tahakkukuyla yedinci sırada yer aldı.

Sekizinci sırada Zümrüt Tekel Ürünleri Gıda Pazarlama İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bulundu. Şirket adına tahakkuk eden kurumlar vergisi 1 milyon 673 bin 417 lira 70 kuruş olarak açıklandı.

Büyük Bayburt Otel Turizm Enerji Otomotiv İnşaat Taşımacılık İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, 1 milyon 490 bin 199 lira 98 kuruş vergi tahakkukuyla dokuzuncu sırada yer aldı.

Listenin onuncu sırasında ise Sezgin Gross Toptan ve Perakende Marketçilik İnşaat Petrol Otomotiv Ticaret Limited Şirketi bulundu. Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret alanında faaliyet gösteren şirketin tahakkuk eden kurumlar vergisi 1 milyon 487 bin 181 lira 89 kuruş oldu.

İlk sıradaki şirket ile diğerleri arasındaki fark dikkat çekti

Bayburt'un 2025 yılı kurumlar vergisi listesinde ilk sırada yer alan Selahattin Kaldırım İnşaat Sanayi Turizm Hayvancılık Nakliyat Ticaret Limited Şirketi'nin 74,8 milyon liralık vergi tahakkuku, ikinci sıradaki mükellefin yaklaşık 12 katı olarak kayıtlara geçti.

İlk 10 sırada inşaat, kamu hizmetleri, hazır beton, enerji, su ürünleri, tarım, gıda, turizm ve perakende ticaret gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler yer aldı.