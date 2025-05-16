Bayburt'ta Nisan'da 88 Konut Satıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Bayburt'ta Nisan'da 88 Konut Satıldı

Bayburt\'ta Nisan\'da 88 Konut Satıldı

Bayburt'ta 2025 Nisan ayında 88 konut satılırken, Türkiye genelinde konut satışları arttı.

16.05.2025 10:50
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Bayburt'ta 2025 yılı Nisan ayında 88 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılının Nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini paylaştı. Bayburt'ta 2025 Nisan ayında 88 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,6 oranında artarak 118 bin 359 oldu.

Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,6 oranında artarak 118 bin 359 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 18 bin 645 ile İstanbul, 10 bin 889 ile Ankara ve 7 bin 14 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 37 ile Ardahan, 75 ile Tunceli ve 88 ile Bayburt olarak gerçekleşti.

Konut satışları Ocak-Nisan döneminde yüzde 27,9 arttı

Konut satışları Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,9 oranında artarak 454 bin 145 olarak gerçekleşti.

İpotekli konut satışları 17 bin 465 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 147,0 oranında artarak 17 bin 465 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,8 olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 99,4 oranında artarak 69 bin 194 oldu.

Nisan ayında 4 bin 245; Ocak-Nisan döneminde ise 16 bin 388 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

Diğer satış türleri sonucunda 100 bin 894 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde diğer konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,3 oranında artarak 100 bin 894 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 85,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 oranında artarak 384 bin 951 oldu.

İlk el konut satış sayısı 34 bin 633 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,8 oranında artarak 34 bin 633 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 29,3 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7 oranında artarak 134 bin 509 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışlarında 83 bin 726 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,6 oranında artarak 83 bin 726 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 70,7 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,6 oranında artarak 319 bin 636 olarak gerçekleşti.

Yabancılara Nisan ayında bin 440 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 oranında artarak bin 440 oldu. Nisan ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 529 ile İstanbul, 497 ile Antalya ve 117 ile Mersin oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 oranında azalarak 6 bin 18 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı

Nisan ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 276 ile Rusya Federasyonu, 128 ile İran ve 120 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bayburt'ta Nisan'da 88 Konut Satıldı - Son Dakika

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