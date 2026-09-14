Bayburt'ta okul servis ücretleri belirlendi, kardeş indirimi yüzde 10 - Son Dakika
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Bayburt'ta okul servis ücretleri belirlendi, kardeş indirimi yüzde 10

Bayburt\'ta okul servis ücretleri belirlendi, kardeş indirimi yüzde 10
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Bayburt Belediyesi eylül ayı meclis toplantısında 2026-2027 eğitim öğretim döneminde geçerli okul servis ücretlerini kararlaştırdı. Sabah-akşam servis aylık 2 bin 200 lira, hostesli servis 2 bin 500 lira olurken, aynı servisi kullanan kardeş öğrencilere yüzde 10 indirim uygulanacak.

Bayburt'ta 2026-2027 eğitim öğretim döneminde uygulanacak okul servis ücretleri belirlendi. Buna göre sabah-akşam servis ücreti aylık 2 bin 200 lira, hostesli servis 2 bin 500 lira olarak uygulanacak.

Bayburt Belediyesi eylül ayı meclis toplantısında, sabah-öğle-akşam seferi aylık 2 bin 400 lira, hostesli servis ise 2 bin 700 lira olarak kararlaştırıldı.

Aynı servisi kullanan kardeş öğrenciler için yüzde 10 kardeş indirimi uygulanacak.

Belirlenen ücret tarifesi, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi boyunca Bayburt il merkezinde hizmet verecek okul servis araçlarında geçerli olacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bayburt'ta okul servis ücretleri belirlendi, kardeş indirimi yüzde 10 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayburt'ta okul servis ücretleri belirlendi, kardeş indirimi yüzde 10 - Son Dakika
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