Bayburt\'ta okul servis ücretleri belirlendi, kardeş indirimi yüzde 10

Bayburt'ta 2026-2027 eğitim öğretim döneminde uygulanacak okul servis ücretleri belirlendi. Buna göre sabah-akşam servis ücreti aylık 2 bin 200 lira, hostesli servis 2 bin 500 lira olarak uygulanacak.

Bayburt Belediyesi eylül ayı meclis toplantısında, sabah-öğle-akşam seferi aylık 2 bin 400 lira, hostesli servis ise 2 bin 700 lira olarak kararlaştırıldı.

Aynı servisi kullanan kardeş öğrenciler için yüzde 10 kardeş indirimi uygulanacak.

Belirlenen ücret tarifesi, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi boyunca Bayburt il merkezinde hizmet verecek okul servis araçlarında geçerli olacak.