Bayburt'ta okul servis ücretleri belirlendi, kardeş indirimi yüzde 10
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Bayburt Belediyesi eylül ayı meclis toplantısında 2026-2027 eğitim öğretim döneminde geçerli okul servis ücretlerini kararlaştırdı. Sabah-akşam servis aylık 2 bin 200 lira, hostesli servis 2 bin 500 lira olurken, aynı servisi kullanan kardeş öğrencilere yüzde 10 indirim uygulanacak.
Bayburt'ta 2026-2027 eğitim öğretim döneminde uygulanacak okul servis ücretleri belirlendi. Buna göre sabah-akşam servis ücreti aylık 2 bin 200 lira, hostesli servis 2 bin 500 lira olarak uygulanacak.
Bayburt Belediyesi eylül ayı meclis toplantısında, sabah-öğle-akşam seferi aylık 2 bin 400 lira, hostesli servis ise 2 bin 700 lira olarak kararlaştırıldı.
Aynı servisi kullanan kardeş öğrenciler için yüzde 10 kardeş indirimi uygulanacak.
Belirlenen ücret tarifesi, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi boyunca Bayburt il merkezinde hizmet verecek okul servis araçlarında geçerli olacak.
Kaynak: İHA
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