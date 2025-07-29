Bayburt'ta Organik Bitki Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

Bayburt'ta Organik Bitki Protokolü İmzalandı

29.07.2025 15:21
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Bayburt Valiliği, aromatik bitki yetiştiriciliği için 300 milyon liralık proje başlattı.

Bayburt Valiliği ile bir firma arasında, kentte organik tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla protokol imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'ndaki protokol töreninde imzaları Vali Mustafa Eldivan ile AGROKUR AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüsnü Okur attı.

Yaklaşık 300 milyon liralık proje kapsamında 1400 dönüm arazi üzerine kurulacak tesiste, organik tarım, karbon tarımı ve yerli üretim yapılacak.

Toplam 700 kişinin istihdam edilmesi öngörülen proje sayesinde yılda 10 milyon dolar ihracat hedefleniyor.

Vali Eldivan, söz konusu yatırımın Bayburt'un tarım potansiyeline ve ekonomik kalkınmasına büyük katkı sunacağını belirtti.

Törende, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Cengiz Sevim ile AK Parti İl Başkanı Turgut Çalışkan da yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bayburt'ta Organik Bitki Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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