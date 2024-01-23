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Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonunda 17 bin 328 oldu - Son Dakika
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Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonunda 17 bin 328 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonunda 17 bin 328 olarak belirlendi. Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,3 artış gösterdi. Türkiye genelinde ise 2023 yılında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 80,3 artarak 2 milyon 290 bin 280 adet oldu. Trafiğe kaydı yapılan taşıtların çoğunluğunu otomobiller oluşturdu.

Bayburt\'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonunda 17 bin 328 oldu
23.01.2024 - 13:16,
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Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 17 bin 328 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Türkiye'de 2023 yılında 2 milyon 290 bin 280 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 17 bin 328 oldu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,3 arttı. Buna göre, Türkiye'de 2023 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 80,3 artarak 2 milyon 290 bin 280 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 10,9 azalarak 31 bin 721 adet oldu. Böylece Ocak-Aralık döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 258 bin 559 adet artış gerçekleşti.

Aralık ayında 199 bin 259 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,3'ünü otomobil, yüzde 38,3'ünü motosiklet, yüzde 9,7'sini kamyonet, yüzde 4,7'sini traktör, yüzde 1,2'sini kamyon, yüzde 0,4'ünü minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,3 arttı. Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 148,4, traktörde yüzde 29,0, kamyonette yüzde 17,4, motosiklette yüzde 13,1, otomobilde yüzde 4,9 artarken kamyonda yüzde 29, otobüste yüzde 18,1 ve minibüste yüzde 8,6 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,3 arttı. Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 107,0, otomobilde yüzde 59,6, motosiklette yüzde 49,6, otobüste yüzde 47,1, minibüste yüzde 47,0, kamyonette yüzde 15,0, traktörde yüzde 5,1 artarken kamyonda yüzde 16,8 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 28 milyon 740 bin 492 oldu. Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,0'ını otomobil, yüzde 17,7'sini motosiklet, yüzde 15,6'sını kamyonet, yüzde 7,6'sını traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aralık ayında 838 bin 871 adet taşıtın devri yapıldı. Aralık ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 65,7'sini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 8,3'ünü motosiklet, yüzde 4,1'ini traktör, yüzde 2,7'sini kamyon, yüzde 2,0'ını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 945 bin 768 adet otomobilin yüzde 66,1'i benzinli, yüzde 16,3'ü dizel, yüzde 9,3'ü hibrit, yüzde 6,9'u elektrikli ve yüzde 1,4'ü LPG'li oldu. Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 221 bin 134 adet otomobilin ise yüzde 35,6'sı dizel, yüzde 33,5'i LPG'li, yüzde 28,7'si benzinli, yüzde 1,5'i hibrit ve yüzde 0,5'i elektrikli oldu. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2 olarak gerçekleşti. - BAYBURT

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonunda 17 bin 328 oldu - Son Dakika


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