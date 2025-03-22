Bayramda 100-120 Milyar TL Ciro Bekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Bayramda 100-120 Milyar TL Ciro Bekleniyor

TESK Başkanı Palandöken, bayramda esnafın 100-120 milyar TL ciro beklediğini açıkladı.

22.03.2025 15:57
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Palandöken: "Bayramda 100-120 milyar TL ciro bekleniyor"

"415 meslek dalında esnaf ve sanatkarımız bayrama hazır"

"Merdiven altı üretimin önüne geçmek için denetim artırılmalı"

ANKARA - Ramazan Bayramı'nda yaklaşık 100-120 milyar TL ciro beklendiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ramazan Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Bayram öncesinde, alışverişte hızlı bir tüketim alışkanlığının yanı sıra bayramın vecibelerini yerine getirmek, ailede ve çocuklarımızda eksikleri tamamlamak için hazırlıklar da başladı. Çarşılarda ve pazarlarda esnafımız hareketli günler yaşanmasını bekliyor. Her bayramda ve özel günlerde belirli bir ciroyu yakalıyorduk. Bu sefer beklentimiz biraz daha yüksek. Çünkü yapılacak alışveriş çeşitlendirildiğinde, yaklaşık 415 meslek dalını kapsayacak şekilde 100-120 milyar liralık bir ciro bekliyoruz. Bu miktar, esnafın yaralarını saracak bir seviyeye ulaşabilir. Enflasyonda düşüş bekleniyor, ancak temel gıda dışında piyasalarda neredeyse iş yok denecek kadar az. Mevsimlerin değişmesi nedeniyle ayakkabı ve hazır giyim sektörlerinde stoklar eritilemedi. Bu yüzden tüm umudumuz bayram alışverişine yönelmiş durumda" dedi.

"Gıda ve giyim sektöründe gözle görülür bir canlanma olacak"

Esnafın bayram alışverişleri ile piyasanın canlılığının daha da artmasını dört gözle beklediğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Alışveriş yaparken imkanlarımız ölçüsünde hem kaliteli hem de uygun fiyatlı ürünleri tercih etmeliyiz. Özellikle merdiven altı üretimden çıkan temel gıda ürünlerine, çikolataya ve şekere dikkat edilmesi gerekiyor. Sırf ucuz diye denetimsiz yerlerden ürün alınmamalı. Bu yıl tatilin uzun süreli olmayacağını tahmin ediyorum. İnsanlar turizm bölgelerine gitmek yerine evlerinde, bulundukları şehirlerde kalacak. Böylece iç piyasada bir hareketlilik oluşacak ve çarşıların canlanmasını sağlayacaktır. 415 farklı meslek dalında, herkes bütçesi ölçüsünde tatlısını, yemeğini, çocuğunun bayramlık kıyafetini ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya gayret edecek. Geçmişte tatil süresi uzadığında insanlar memleketlerine veya tatil bölgelerine gidiyordu, bu da yerel esnafın satışlarını olumsuz etkiliyordu. Ancak bu bayramda işlerin daha iyi olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

"Tüketiciler normalin çok altındaki fiyatlardan şüphelenmeli"

Bayram dönemlerinde artan alışveriş hareketliliğinin merdiven altı üretimi artırdığına dikkati çeken Palandöken, "Sadece gıda maddelerinde değil, tekstil ve ayakkabı gibi sektörlerde de kaliteye dikkat edilmeli. Sentetik boya hataları olan kıyafetler veya sağlıksız malzemeden üretilmiş ayakkabılar risk oluşturabilir. Vatandaşlarımız bu konuda bilinçli hareket etmeli ve otokontrol sağlamalı. Bu süreçte yetkili kurumların denetimleri de büyük önem taşıyor. Fiyatlar etiketlerle uyuşuyor mu, yoksa düşük fiyat gösterilip kalitesiz ürünler mi satılıyor, bunların sıkı şekilde kontrol edilmesi gerekiyor. Başta kolluk kuvvetleri ve ilgili bakanlıklar olmak üzere, kayıt dışı ürünlere karşı yürütülen mücadele devam etmeli. En büyük temennimiz, herkesin bayramı gerçek bir bayram havasında geçirmesi. Esnafımız çiçekçisinden kuyumcusuna kadar tüm hazırlıklarını yaptı ve halkın beklentilerine en iyi şekilde cevap vermeye hazır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Bendevi Palandöken, Ramazan Bayramı, Alışveriş, 3-sayfa, Ekonomi, Tesk, Tesk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bayramda 100-120 Milyar TL Ciro Bekleniyor - Son Dakika

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