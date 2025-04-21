Belediye Başkanlarından Tütün Üreticilerine Destek: \'Avans Yoksa Üretim de Yok\'

Tütün alım firmalarının, üreticilere avans vermeyerek mağdur etmesine tepki gösteren Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık ve Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Avans yoksa, üretim de yok" diyerek tütün üreticilerine sözleşmeleri geri çekme çağrısında bulundu.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık ve Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, tütün alım firmalarının avansız ekim politikalarına karşı tütün üreticilerini sözleşmeleri iptal etmeye çağrısında bulundu. Ekim yapma işinin tütün üreticisi için ekonomik bir yük olduğunu ve üreticinin mağdur olmadan ekim yapmaları için avansın şart olduğunu dikkat çeken Başkan Tatık ve Başkan Pütün, yaptıkları açıklamalarla tütün üreticilerine destek verdi.

"Avans yoksa üretim de yok"

Üreticileri dayanışmaya davet eden Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Tütün alım firmalarının yıllardır sürdürdüğü 'avanssız ekim' uygulaması, artık üreticilerimizi ciddi şekilde mağdur etmektedir. Üretim sürecinin başında avans verilmeden tarlaya girmenin ne kadar zor olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu adaletsiz düzene karşı biz de Tavaslı üreticilerimizin yanında duruyor, avanssız üretimi reddediyoruz. Avans yoksa üretim de yok. Tüm tütün üreticisi hemşehrilerimizi dayanışmaya, birlik olmaya ve sesimizi hep birlikte yükseltmeye davet ediyorum" dedi.

"Sözleşmeleri geri çekin"

Türün üreticilerine çağrıda bulunan Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün ise "Tütün alım firmalarının avanssız ekim düzeni artık üreticiyi mağdur etmeye başladı. Avans verilmeden üretim yapılmasının imkansızlığını hepimiz biliyoruz. Bu nedenle, üreticilerimizin sesi olmak ve bu adaletsiz düzene karşı durmak adına biz de sözleşmelerimizi geri çekiyoruz. Tüm tütün üreticisi hemşehrilerimi birlik olmaya, haklı taleplerimizi yüksek sesle dile getirmeye davet ediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ