Belediyeden vatandaşa elektrik desteği: Son başvuru 22 Haziran - Son Dakika
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Belediyeden vatandaşa elektrik desteği: Son başvuru 22 Haziran

08.06.2022 10:17
Belediyeden vatandaşa elektrik desteği: Son başvuru 22 Haziran

Samsun Canik Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi hanelere elektrik tüketim desteği sağlıyor.

Samsun Canik Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi hanelere elektrik tüketim desteği sağlıyor. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Elektrik faturası desteğimiz Türkiye'deki ilçe belediyeleri arasında bir ilk oldu" dedi.

Bu destekten yararlanmak isteyen vatandaşların müracaatları sürüyor. Canik Belediyesi'nin ilçedeki ihtiyaç sahibi hanelere sağlayacağı elektrik faturası desteği için son başvuru tarihi 22 Haziran 2022 olarak açıklandı.

Destek 6 ay sürecek

Canik Belediyesi ilçede başlattığı "Elektrik Fatura Desteği" hizmeti ile muhtaç ailelerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. İlçedeki ihtiyaç sahibi ailelere aylık tükettikleri elektrik bedeline karşılık olarak hanedeki kişi sayısına göre düzenli olarak maddi destek sağlanacak. Gerekli koşulların sağlanması durumunda aileler bu uygulamadan faydalanabilecek. Canik Belediyesi Sosyal Yardım Hizmetleri Müdürlüğü'ne yapılacak başvurular 22 Haziran'da tamamlanarak değerlendirmeye alınacak. Gerekli koşulları taşıyan aileler Temmuz ayı itibariyle Canik Belediyesi'nden altı ay boyunca fatura desteği alabilecek.

"Türkiye'de ilk"

Vatandaşları ekonomik olarak rahatlatacak sosyal belediyecilik anlayışını her alanda uyguladıklarını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Elektrik faturası desteğimiz Türkiye'deki ilçe belediyeleri arasında bir ilk oldu. Bu uygulama ile ilçemizdeki ihtiyaç sahibi tüm hanelere katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Gerekli şartları taşıyan tüm ailelerimiz bu destekten faydalanabilir. Müracaat etmeleri durumunda gerekli incelemelerin ardından bu vatandaşlarımızın temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık ayı elektrik faturalarına Canik Belediyesi olarak katkı sağlayacağız" diye konuştu.

Canik Belediyesi'nin sağlayacağı elektrik tüketim desteğinden faydalanacak vatandaşların 22 Haziran 2022 tarihine kadar Canik Belediyesi Sosyal Yardım Hizmetleri Müdürlüğü'ne ya da resmi internet sitesine başvurmaları gerektiği duyuruldu. - SAMSUN

Belediyeden vatandaşa elektrik desteği: Son başvuru 22 Haziran
Belediyeden vatandaşa elektrik desteği: Son başvuru 22 Haziran

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Kaynak: İHA

Canik Belediyesi, Hisarcık, Canik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Belediyeden vatandaşa elektrik desteği: Son başvuru 22 Haziran - Son Dakika

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