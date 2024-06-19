Benzin ve motorine okkalı zam - Son Dakika
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Ekonomi

Benzin ve motorine okkalı zam

Benzin ve motorine okkalı zam

Benzin ve motorinin litre fiyatlarına 21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş zam bekleniyor.

19.06.2024 11:01
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Döviz kuru ve brent petrol fiyatındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.Sektör kaynaklarının aktardığına göre; benzinin ve motorinin litre fiyatına 21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor. İstanbul'da motorin litre fiyatı 40,67 liradan, benzinin litresi ise 40,3 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

21 Haziran, Zam, Finans, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Benzin ve motorine okkalı zam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • O bir Karşıyakalı: Dahada olacak asıl showlar temmuz ayında parmaktan hemen sonra 33 2 Yanıtla
    Gakko 23: O parmağında ne meraklısı varmış sana hayırlı olsun. 5 7 Aydın Efe: Aralıkta da aynı şarkıyı söylüyordun. 7 0
  • Ahmet Kurtoglu: bu gece gelse daha iyi olurdu böyle sabırsızlıklanıyoruz 19 0 Yanıtla
  • Cihan Kışla: Titanik misaliyiz şahlanıyoruz sanıyoruz ama uçtan batıyoruz 17 1 Yanıtla
  • isa güleryüz: nerden neyeye 14 1 Yanıtla
  • Murat Sert: Enflasyon zammini düşük tutalim diye baski yap.maas zammi yapilinca firlat fiatlari.adaletsiz bu. 13 1 Yanıtla
  • Ünsal Akbulut: Türkiye'de 30 milyon araç ver bu da 900.000 varil petrol demektir bizim çıkarttığımız petrol 200.000 varil civarı 700.000 varilin ekonomiye yansıması milyarlarca dolar... Allah sonumuzu hayır eylesin... 12 1 Yanıtla
  • Gakko 23: 1 yıldır fiyatlar bi aşşağı. 1 yukarı. Fiyatlar pekte değişmedi. 2 yıl önce mazot 32 tl idi 2 yılda 40 tl bandında yüzde 25. ÖYLE ABARTILACAK BİŞEDE YOK 1 12 Yanıtla
    ahmet aksoy: yanlış hatırlıyorsun geçen sene temmuz ayında 26 TL idi bir gecede 6 TL vergi zammı geldi 32 oldu 6 0
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