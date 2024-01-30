Benzin, motorin ve LPG'de fiyatlar hem uluslararası petrol hareketlerinden hem de döviz kurundan etkilenmeye devam ediyor. En son gelişmeye göre motorinin litre fiyatına 1 lira 40 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 2 TL zam yapılması bekleniyor. Gelecek zamla İstanbul'da benzinin litresi 40,38 liraya, motorinin litresi ise 43,02 liraya çıkacak.
En son motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruş gelen zammın ardından 1 gün sonra 1 lira 40 kuruşluk bir zam daha gelecek olması araç kullanıcılarını zora sokarken benzinde de 2 liralık bir fiyat artışı yaşanacak.
Son gelecek zamla benzin, motorin ve LPG'de fiyatlar şu şekilde olacak:
İstanbul'da benzinin litresi 40,38 TL,
Ankara'da benzinin litresi 41,07 TL,
İzmir'de benzinin litre fiyatı 41,29 TL
Motorin litre fiyatı ise İstanbul'da 43,02 TL,
Ankara'da 43,78 TL
İzmir'de 43,97 TL
LPG ise ortalama 20 liradan satılıyor.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini paylaşmayacağını bildirmişti.
Son Dakika › Ekonomi › Dün gecekini unutun! Benzine ve motorine bir kallavi zam daha - Son Dakika