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Dün gecekini unutun! Benzine ve motorine bir kallavi zam daha - Son Dakika
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Dün gecekini unutun! Benzine ve motorine bir kallavi zam daha

Benzinin litre fiyatına 2 lira, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 40 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Zam sonrası benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da 40,38 liraya, Ankara'da 41,07 liraya, İzmir'de ise 41,29 liraya yükseldi. Motorin fiyatları ise İstanbul'da 43,02 liraya, Ankara'da 43,78 liraya ve İzmir'de 43,97 liraya yükseldi.

30.01.2024 - 10:05,  Güncelleme: 10:06
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Benzin, motorin ve LPG'de fiyatlar hem uluslararası petrol hareketlerinden hem de döviz kurundan etkilenmeye devam ediyor. En son gelişmeye göre motorinin litre fiyatına 1 lira 40 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 2 TL zam yapılması bekleniyor. Gelecek zamla İstanbul'da benzinin litresi 40,38 liraya, motorinin litresi ise 43,02 liraya çıkacak.

MOTORİNE PEŞ PEŞE 2. ZAM

En son motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruş gelen zammın ardından 1 gün sonra 1 lira 40 kuruşluk bir zam daha gelecek olması araç kullanıcılarını zora sokarken benzinde de 2 liralık bir fiyat artışı yaşanacak.

BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI NE KADAR?

Son gelecek zamla benzin, motorin ve LPG'de fiyatlar şu şekilde olacak:

İstanbul'da benzinin litresi 40,38 TL,

Ankara'da benzinin litresi 41,07 TL,

İzmir'de benzinin litre fiyatı 41,29 TL

Motorin litre fiyatı ise İstanbul'da 43,02 TL,

Ankara'da 43,78 TL

İzmir'de 43,97 TL

LPG ise ortalama 20 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini paylaşmayacağını bildirmişti.

Dün gecekini unutun! Benzine ve motorine bir kallavi zam daha
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Şafak A: Ülkede o kadar cahil var ki şu duruma bile tepki veremiyorlar olsun ezanlarımızı susturamayacaklar bayrağımızı indiremeyecekler diyordu akp li bir milletvekili baya oyları artmıştır şu kelimelerle. Yanıtla 0 5
  • Harun Gür: Yeter artık bu nedir? Vatandaşın adım atacak hali kalmadı. Yanıtla 0 1

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