BİM, Rekabet Kurulu'nun kestiği cezaya itiraz etti - Son Dakika
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Ekonomi

BİM, Rekabet Kurulu'nun kestiği cezaya itiraz etti

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Rekabet Kurulu'nun uzmanların yerinde inceleme yapmasını engellediği gerekçesiyle kestiği 1,3 milyar TL'lik cezaya market zinciri BİM tarafından itiraz edildi.

03.03.2025 18:17  Güncelleme: 23:26
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Market zinciri BİM, Rekabet Kurulu tarafından kurum uzmanlarının yerinde incelemesini engellemesi nedeniyle 1,3 milyar Türk lirası idari para cezasına çarptırılmasına itiraz etti.

Rekabet Kurulu, market zinciri BİM'e kurum uzmanlarının yerinde incelemesini engellemesi nedeniyle 1,3 milyar Türk lirası idari para cezası vermişti.

İTİRAZ EDİLDİ

BİM, cezaya itiraz edeceğini Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuoyuna duyurdu. Şirketin açıklamasında, "İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 11. maddesi hükmü uyarınca, söz konusu para cezasının geri alınması istemiyle Şirketimiz tarafından bugün Rekabet Kurumu Başkanlığı'na itiraz dilekçesi ile başvuru yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

BİM, Rekabet Kurulu\'nun kestiği cezaya itiraz etti
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Son Dakika Ekonomi BİM, Rekabet Kurulu'nun kestiği cezaya itiraz etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ayhan Sevilir:
    hepsine 5 milyar kesilsin. dolara 1 gelse bunlar 5 zam yapıyor. dolar arada bir nefes alıyor bunlar bunuda yapmıyor. gece boyu etiket değişiyolar ve 3 harflilerin 3' ü de tek elden yönetiliyor . F 126 2 Yanıtla
  • Alper Elma:
    acimayin bu marketlere 92 2 Yanıtla
  • 1961197120061994:
    bu üç harfliler nefes almaktan çok zam yapıyor, bi es verin ölmezsiniz... 59 2 Yanıtla
  • 1961197120061994:
    benim çocuğum 3 harflilerin birinde çalışırken saat 9 da kapanıyor market her gün gece 11 geliyordu, sorduğumda etiket ayarlaması yapıyorlarmış, çok şaşırmıştım. 53 0 Yanıtla
  • Ynd19663647:
    kesilse ne olur cezayı vatandaşdan çıkaracak değil mi 37 1 Yanıtla
  • alos :
    BİM YOLMAYA ALIŞIK, YOLUNMAYI SEVMEZ, SUÇU BİRİLERİNE YIKAR. 25 1 Yanıtla
  • d4F3f2f1:
    az bile bime daha fazla kesilmeliydi 14 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    nasıl olsa urunlere zamla halktan cıkmıyormu parası 13 0 Yanıtla
  • d4F3f2f1:
    rezil rüsva bim 10 0 Yanıtla
  • oktay1975.:
    Tarım kredi kooparatifleri kuruldu kurulurken amaç neydi kimse halkı düşünmüyo herkez haksız fazla fazla kazancın peşinde ben vatandaşım elimden birşey gelmiyo ama yukardakiler istese bakın neler oluyo 7 0 Yanıtla
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