Market zinciri BİM, Rekabet Kurulu tarafından kurum uzmanlarının yerinde incelemesini engellemesi nedeniyle 1,3 milyar Türk lirası idari para cezasına çarptırılmasına itiraz etti.
Rekabet Kurulu, market zinciri BİM'e kurum uzmanlarının yerinde incelemesini engellemesi nedeniyle 1,3 milyar Türk lirası idari para cezası vermişti.
BİM, cezaya itiraz edeceğini Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuoyuna duyurdu. Şirketin açıklamasında, "İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 11. maddesi hükmü uyarınca, söz konusu para cezasının geri alınması istemiyle Şirketimiz tarafından bugün Rekabet Kurumu Başkanlığı'na itiraz dilekçesi ile başvuru yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Ekonomi › BİM, Rekabet Kurulu'nun kestiği cezaya itiraz etti - Son Dakika
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