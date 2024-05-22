BIST 100 Endeksi 4,03 Puan Artarak Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi 4,03 Puan Artarak Kapandı

BIST 100 Endeksi 4,03 Puan Artarak Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 4,03 puan artarak 10.899,28 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 10.800,90 puanı ve en yüksek 11.024,52 puanı gören BIST 100 endeksi, günü, önceki kapanışa göre yüzde 0,04 artışla 10.899,28 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,47 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,77, hizmetler endeksi yüzde 0,46 ve teknoloji endeksi yüzde 1,37 değer kazandı. BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 18,24 puan ve yüzde 0,15 kayıpla 11.937,78 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 66'sı prim yaptı, 33'ü geriledi. Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Altının ons fiyatı 2 bin 390 dolar. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 390 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,6 azalışla 2 milyon 500 bin liraya geriledi. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,16'dan, bileşik getirisi de yüzde 41,80'den gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,0985 lira, satışta 32,2271 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,1331 lira, satışta 32,2619 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2730, dolar/yen paritesi de 156,50 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 azalışla 82 dolardan işlem görüyor.

22.05.2024 18:43
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 4,03 puan artarak 10.899,28 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 35,13 puan ve yüzde 0,32 artışla 10.930,39 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.800,90 puanı ve en yüksek 11.024,52 puanı gören BIST 100 endeksi, günü, önceki kapanışa göre yüzde 0,04 artışla 10.899,28 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,47 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,77, hizmetler endeksi yüzde 0,46 ve teknoloji endeksi yüzde 1,37 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 18,24 puan ve yüzde 0,15 kayıpla 11.937,78 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 66'sı prim yaptı, 33'ü geriledi. Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 390 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 390 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,6 azalışla 2 milyon 500 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,16'dan, bileşik getirisi de yüzde 41,80'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,0985 lira, satışta 32,2271 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,1331 lira, satışta 32,2619 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2730, dolar/yen paritesi de 156,50 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 azalışla 82 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi 4,03 Puan Artarak Kapandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi 4,03 Puan Artarak Kapandı - Son Dakika
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