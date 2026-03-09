BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti - Son Dakika
BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti

09.03.2026 18:55
BIST 100 endeksi, günü 12.702,00 puandan kapatarak 90,81 puan değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 90,81 puan azalarak 12.702,00 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 190,09 puan ve yüzde 1,49 azalışla 12.602,72 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.433,04 puanı, en yüksek 12.717,63 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,71 değer kaybederek 12.702,00 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 93,98 puan ve yüzde 0,65 düşüşle 14.437,69 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,86 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,37, sanayi endeksi yüzde 1,22 ve teknoloji endeksi yüzde 3,72 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 33'ü prim yaptı, 65'i geriledi. Tüpraş, Türk Hava Yolları, Akbank, ASELSAN ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 5 bin 82 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 5 bin 82 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle 7 milyon 338 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,64, bileşik getirisi yüzde 40,00 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,9699, satışta 44,1461 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,8748, satışta 44,0506 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1585, sterlin/dolar paritesi 1,3399 ve dolar/yen paritesi 158,243 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 7,3 artışla 97,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi

