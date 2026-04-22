BIST 100 Endeksi Düşüşle Kapandı

22.04.2026 18:59
BIST 100 endeksi, güne artışla başladıktan sonra 39,91 puan kaybederek 14.335,49 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 83,49 puan ve yüzde 0,58 artışla 14.458,89 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.243,57 puanı, en yüksek 14.948,47 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 değer kaybederek 14.335,49 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 13,88 puan ve yüzde 0,08 düşüşle 16.458,09 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,10 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,23, sanayi endeksi yüzde 0,30 ve mali endeks yüzde 0,53 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 25'i prim yaptı, 71'i geriledi. Gülermak Ağır Sanayi, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Tüpraş ile Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 733 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 733 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 düşüşle 6 milyon 860 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,57, bileşik getirisi yüzde 39,92 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,7818, satışta 44,9612 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,7787, satışta 44,9582 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1724, sterlin/dolar paritesi 1,3507 ve dolar/yen paritesi 159,410 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,2 artışla 96,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartal’da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi Kartal'da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi
İki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı İki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı
Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında
Tarihi yapıda tepki çeken halay Tarihi yapıda tepki çeken halay
Bursa-Ankara hızlı tren hattında geri sayım başladı Bursa-Ankara hızlı tren hattında geri sayım başladı
Real Madrid’in yeni kahramanı Arda Güler’i öve öve bitiremediler Real Madrid'in yeni kahramanı! Arda Güler'i öve öve bitiremediler

19:23
Galatasaray’ın Gençlerbirliği maçı 11’inde Osimhen detayı
Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'inde Osimhen detayı
19:15
Amedspor şampiyonluk ateşini yaktı
Amedspor şampiyonluk ateşini yaktı
18:38
Ekrem İmamoğlu’nun makam şoförleri hakkında tahliye kararı
Ekrem İmamoğlu'nun makam şoförleri hakkında tahliye kararı
18:15
NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN’ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti
NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN'ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti
18:13
Üsküdar’da 18 yıl önceki cinayet ’kan örneği’ ile çözüldü
Üsküdar'da 18 yıl önceki cinayet 'kan örneği' ile çözüldü
17:42
MHP’li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi
MHP'li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi
