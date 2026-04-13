BIST 100 Endeksi Düşüşte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BIST 100 Endeksi Düşüşte

13.04.2026 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,81 değer kaybederek 13.960,27 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,81 değer kaybederek 13.960,27 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 113,52 puan ve yüzde 0,81 azalışla 13.960,27 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 94,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,95, holding endeksi yüzde 1,64 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,67 ile spor ve kimya petrol plastik, en fazla düşen ise yüzde 3,44 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalar, ABD-İran görüşmelerinden gelen olumsuz haberlerle negatif bir seyir izliyor. Orta Doğu'da gerilimlerin sonlanabileceğine yönelik umutlar, görüşmelerden elde edilen ilk sonuçlarla yerini tedirginliğe bıraktı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Türkiye'nin cari işlemler hesabı şubat ayında 7 milyar 501 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da 1 milyar 462 milyon dolarlık açık verdi.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de mevcut konut satışları verilerinin yanı sıra ABD ile İran arasındaki müzakerelere yönelik haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 13.800 puanın destek, 14.100 ve 14.200 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Düşüşte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 14:23:09. #.0.4#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Düşüşte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.