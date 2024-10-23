BIST 100 Endeksi Gün Sonu Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Gün Sonu Düştü

BIST 100 endeksi 123,91 puan kayıpla 8.714,69 puandan kapandı, gün içinde en yüksek 8.867,10 puanı gördü.

23.10.2024 19:16
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 123,91 puan azalarak 8.714,69 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 15,23 puan ve yüzde 0,17 artışla 8.853,83 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.664,02 puanı, en yüksek 8.867,10 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,40 azalışla 8.714,69 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,56, hizmetler endeksi yüzde 1,88, sanayi endeksi yüzde 1,30 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 1,44 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 143,08 puan ve yüzde 1,46 kayıpla 9.651,27 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 14'ü prim yaptı, 85'i geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 713 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 713 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artarak 3 milyon 142 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,1771 lira, satışta 34,3141 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,1582 lira, satışta 34,2950 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0780, sterlin/dolar paritesi 1,2940 ve dolar/yen paritesi 152,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,8 azalışla 74,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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