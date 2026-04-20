BIST 100 Endeksi Gün Sonunu Düşüşle Kapattı

20.04.2026 18:59
BIST 100 endeksi 14.484,91 puandan kapanarak yüzde 0,71 değer kaybetti. Sanayi endeksi kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 103,0 puan azalarak 14.484,91 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 125,56 puan ve yüzde 0,86 azalışla 14.462,37 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.414,81 puanı, en yüksek 14.609,86 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,71 değer kaybederek 14.484,91 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 132,00 puan ve yüzde 0,79 düşüşle 16.591,23 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,16 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 1,21, mali endeks yüzde 1,05 ve hizmetler endeksi yüzde 0,62 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 25'i prim yaptı, 73'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Astor Enerji, Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 809 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 809 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 düşüşle 6 milyon 928 bin 400 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,05, bileşik getirisi yüzde 39,30 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,7639, satışta 44,9433 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,6676, satışta 44,8466 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1786, sterlin/dolar paritesi 1,3538 ve dolar/yen paritesi 158,569 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 3,6 artışla 91,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

