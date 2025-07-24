BIST 100 Endeksi Günlük Kapanışta Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 97,07 puan artarak 10.689,05 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne yüzde 41,35 puan ve yüzde 0,39 artışla 10.633,33 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.591,95 puanı, en yüksek 10.783,10 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,92 değer kazanarak 10.689,05 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 116,73 puan ve yüzde 0,99 değer kazanarak 11.883,14 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,21, hizmetler endeksi yüzde 1, mali endeks yüzde 0,84 ve sanayi endeksi yüzde 0,71 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 77'si prim yaptı, 23'u geriledi. İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türk Hava Yolları ile ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 373,5 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 3 bin 373,5 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,7 azalışla 4 milyon 380 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 40.3647, satışta 40.5264 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 40.3400, satışta 40.5017 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1765, sterlin/dolar paritesi 1,3526 ve dolar/yen paritesi 146,870 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,8 artışla 68,6 dolardan işlem görüyor.