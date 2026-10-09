BIST 100 endeksi, günü 12.265,98 puandan kapattı, hizmetler endeksi yüzde 1,16 arttı - Son Dakika
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BIST 100 endeksi, günü 12.265,98 puandan kapattı, hizmetler endeksi yüzde 1,16 arttı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,43 değer kazanarak günü 12.265,98 puandan tamamladı. Hizmetler endeksi yüzde 1,16, sanayi endeksi yüzde 0,93 ve teknoloji endeksi yüzde 0,63 artarken mali endeks yüzde 0,30 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 52,40 puan artarak 12.265,98 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 51,02 puan ve yüzde 0,42 artışla 12.264,61 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.208,10 puanı, en yüksek 12.331,53 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,43 değer kazanarak 12.265,98 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 7,70 puan ve yüzde 0,05 artışla 15.145,27 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 1,16, sanayi endeksi yüzde 0,93 ve teknoloji endeksi yüzde 0,63 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,30 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 74'ü prim yaptı, 25'i geriledi. ASELSAN, Astor Enerji, Sabancı Holding, Akbank ile Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 184 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 4 bin 184 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 1,1 artışla 6 milyon 595 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,02, bileşik getirisi yüzde 39,26 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 49,0931, satışta 49,2898 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 49,0923, satışta 49,2890 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1196, sterlin/dolar paritesi 1,3228 ve dolar/yen paritesi 158,4 düzeyinde seyrediyor.

Aralık vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 0,7 artışla 104,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: BIST 100 endeksi, günü 12.265,98 puandan kapattı, hizmetler endeksi yüzde 1,16 arttı - Son Dakika
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