BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında %1,5 Düştü

16.03.2026 13:39
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne artışla başladı, ancak günün ilk yarısında %1,5 kayıpla 12.896,67 puana geriledi.

Cuma günü 13.092,93 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 26,98 puan ve yüzde 0,21 artışla 13.119,91 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 196,26 puan ve yüzde 1,5 azalarak 12.896,67 puana düştü.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.889,49 puanı, en yüksek 13.137,73 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 1,40, sanayi endeksi yüzde 1,66, teknoloji endeksi yüzde 1,14 ve mali endeks yüzde 0,76 düştü.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 21'i yükselirken 77'si düştü. 2 hisse yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri TÜPRAŞ, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, ASELSAN ile Katılımevim Tasarruf Finansman oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 974 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,97, bileşik getirisi yüzde 40,39 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1450, sterlin/dolar paritesi 1,3250 ve dolar/yen paritesi 159,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 44,1910 liradan, avro 50,6430 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,9 azalışla 4 bin 974 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,9 yükselişle 101,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

