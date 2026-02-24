BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Düştü - Son Dakika
BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Düştü

24.02.2026 13:33
BIST 100 endeksi, güne düşüşle başlayarak 14.017,21 puana geriledi; en düşük 13.897,24 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,32 değer kaybederek 14.017,21 puana geriledi.

Dün günü 14.061,71 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 50,52 puan ve yüzde 0,36 azalışla 14.011,20 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 44,50 puan ve yüzde 0,32 azalarak 14.017,21 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.897,24 puanı, en yüksek 14.058,84 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,28 ve mali endeks yüzde 0,15 yükselirken, hizmetler endeksi yüzde 0,59 ve sanayi endeksi yüzde 1,02 düştü.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 25'i yükselirken 74'ü düştü, 1'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 5 bin 173 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 33,36, bileşik getirisi yüzde 36,14 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1790, sterlin/dolar paritesi 1,3500 ve dolar/yen paritesi 155,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,8580 liradan, avro 51,7430 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,2 azalışla 5 bin 173 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,1 yükselişle 71,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

