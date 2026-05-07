BIST 100 Endeksi Yeni Rekorla Açıldı

07.05.2026 10:17
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,47 artışla 14.987,21 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,91 kazançla 14.917,43 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 69,78 puan ve yüzde 0,47 artışla 14.987,21 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,61, holding endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,86 ile iletişim, en çok gerileyen yüzde 0,29 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasında savaşı sona erdirecek bir anlaşma sağlanması yönündeki ilerleme ve ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdamı verisinin iş gücü piyasasında pozitif ivmelenmeye işaret etmesi risk iştahını destekliyor.

Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanabileceğine dair yeşeren umutlar piyasalara taze bir hareket getirdi.

ABD ile İran tarafından gelen sert açıklamalar zaman zaman uzlaşı masasından sonuç alınmayacağına yönelik korku oluştursa da yetkililerin nihai bir anlaşma yolunda kalması Orta Doğu'da barış sağlanacağına yönelik iyimserlikleri koruyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle anlaşmayı çok istediğini belirterek, son 24 saatte İran'la çok verimli görüşmeler yaptıklarını söyledi. Trump, bir anlaşmaya varılmasını "çok muhtemel" olarak değerlendirdi. Bunun yanı sıra İran, "Hürmüz Boğazı ve bölge sularındaki gemilerin ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız." mesajı verdi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 15.000 ve 15.100 puanın direnç, 14.800 ve 14.700 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 10:28:50. #.0.4#
