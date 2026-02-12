BIST 100 Endeksi Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 392,66 puan artarak 14.180,48 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 7,19 puan ve yüzde 0,05 artışla 13.795,00 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.784,80 puanı, en yüksek 14.196,85 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,85 değer kazanarak 14.180,48 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 587,83 puan ve yüzde 3,89 artışla 15.684,58 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,06, sanayi endeksi yüzde 2,61, teknoloji endeksi yüzde 2,49 ve hizmetler endeksi yüzde 1,44 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 93'ü prim yaptı, 5'i geriledi, 2 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Koç Holding ile Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 5 bin 71 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 5 bin 71 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 düşüşle 7 milyon 310 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 33,07, bileşik getirisi yüzde 35,81 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,5397, satışta 43,7142 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,5328, satışta 43,7072 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1886, sterlin/dolar paritesi 1,3668 ve dolar/yen paritesi 152,921 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,6 düşüşle 68,3 dolardan işlem görüyor.