BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BIST 100 Endeksi Yükselişte

07.05.2026 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 artışla 14.955,62 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 değer kazanarak 14.955,62 puana yükseldi.

Dün günü 14.917,43 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 69,78 puan ve yüzde 0,47 artışla 14.987,21 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 38,19 puan ve yüzde 0,26 yükselişle 14.955,62 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.909,80 puanı, en yüksek 15.030,90 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,15 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,86, mali endeks yüzde 0,47 ve sanayi endeksi yüzde 0,37 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 75'i yükselirken, 24'ü düştü, 1'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Akbank ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 730 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,21, bileşik getirisi yüzde 40,67 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1770, sterlin/dolar paritesi 1,3620 ve dolar/yen paritesi 156,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 45,2440 liradan, avro 53,3710 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,8 artışla 4 bin 730 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 2,9 azalışla 97,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
Aynı masada hem sezaryen hem de beyin ameliyatı yapılan kadın sağlığına kavuştu Aynı masada hem sezaryen hem de beyin ameliyatı yapılan kadın sağlığına kavuştu
Acun Ilıcalı, takımı şampiyon olursa oyuncularına vereceği ödülü duyurdu Acun Ilıcalı, takımı şampiyon olursa oyuncularına vereceği ödülü duyurdu
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş
Brüksel Havayolları’nın 4-6 haftalık jet yakıtı kaldı Brüksel Havayolları'nın 4-6 haftalık jet yakıtı kaldı
YSK Başkanlığına seçilen Serdar Mutta kimdir YSK Başkanlığına seçilen Serdar Mutta kimdir?

14:10
Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor Danıştay’ın kararını hukukçular yorumladı
Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor? Danıştay'ın kararını hukukçular yorumladı
14:05
Dünya devinden Osimhen için güldüren teklif
Dünya devinden Osimhen için güldüren teklif
13:58
Akaryakıta birer gün arayla iki indirim birden
Akaryakıta birer gün arayla iki indirim birden
13:14
Özgür Özel’den SAHA 2026’ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
13:10
Yemen’de pes dedirten görüntü Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
Yemen'de pes dedirten görüntü! Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
12:22
Uluslararası Ulaştırma Forumu’nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 14:24:46. #7.12#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.