BIST 100 Endeksi Yükselişte! - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Yükselişte!

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BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 artışla 14.163,50 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 değer kazanarak 14.163,50 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 31,28 puan ve yüzde 0,22 artışla 14.163,50 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 94,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,45 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,17 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 2,59 ile kimya petrol plastik, en fazla kaybeden ise yüzde 2,11 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de enflasyonun yavaşlaması ve olumlu sinyaller veren şirket bilançoları risk iştahını besliyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de Avrupa borsalarına paralel pozitif seyrediyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 29,21'den yüzde 29,43'e yükseldi.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.300 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişte! - Son Dakika

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