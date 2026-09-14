BIST 100 günü yüzde 1,60 düşüşle 14.235,83 puandan tamamladı - Son Dakika
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BIST 100 günü yüzde 1,60 düşüşle 14.235,83 puandan tamamladı

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BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,60 değer kaybederek 14.235,83 puandan kapandı; teknoloji endeksi yüzde 5,04 geriledi. Altının kilogram fiyatı da yüzde 1,9 düşüşle 6 milyon 680 bin lira oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 231,42 puan azalarak 14.235,83 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 127,97 puan ve yüzde 0,88 azalışla 14.339,28 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.220,50 puanı, en yüksek 14.355,46 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,60 değer kaybederek 14.235,83 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 235,65 puan ve yüzde 1,37 azalışla 17.011,75 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,48, sanayi endeksi yüzde 1,02, hizmetler endeksi yüzde 1,59 ve teknoloji endeksi yüzde 5,04 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 18'i prim yaptı, 78'i geriledi. SASA Polyester, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Tüpraş ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 281 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 281 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 1,9 düşüşle 6 milyon 680 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 48,5004, satışta 48,6947 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 48,3966, satışta 48,5906 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1542, sterlin/dolar paritesi 1,3484 ve dolar/yen paritesi 154,6 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da ekim vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 3,7 artışla 108,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 günü yüzde 1,60 düşüşle 14.235,83 puandan tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 günü yüzde 1,60 düşüşle 14.235,83 puandan tamamladı - Son Dakika
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