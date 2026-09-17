BIST 100 günü yüzde 2,95 kazançla 13.509,76 puandan kapattı - Son Dakika
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BIST 100 günü yüzde 2,95 kazançla 13.509,76 puandan kapattı

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BIST 100 endeksi günü yüzde 2,95 değer kazanarak 13.509,76 puandan tamamladı. Endeks önceki kapanışa göre 387,19 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 8,88 yükseldi ve günün en çok kazandıran sektörü oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,95 değer kazanarak 13.509,76 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 387,19 puan artarken, toplam işlem hacmi 266,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 8,88, holding endeksi yüzde 0,64 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en fazla kaybettiren ise yüzde 9,28 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının üç yılı aşkın bir süre sonra faiz artırımına gitmesinin belirsizliği azaltması ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyon endişelerini hafifletmesiyle pozitif seyrediyor.

Yurt içinde de BIST 100 endeksi, güne düşüşle başlamasının ardından Finansal İstikrar Komitesinin sermaye piyasalarının genel işleyişinde temel veya yapısal bir risk bulunmadığını açıklamasıyla bankacılık hisseleri öncülüğünde yükselişe geçti.

Bununla birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 portföy yönetim şirketinin (PYŞ) Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören tüm yatırım fonlarının işleme kapatılmasına ve bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti'nde, eylül ayında temel mal grubu fiyatlarında ılımlı seyrin süreceğinin tahmin edildiğini belirterek, "Gıda grubuna ilişkin ilk veriler, başta sebze olmak üzere taze meyve ve sebze fiyatlarındaki gerileme ile bu grupta yıllık enflasyonun önemli ölçüde düşeceğine işaret etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Analistler, yarın yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonunun, yurt dışında ise başta Japonya'da enflasyon ve BoJ'un faiz kararı olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.800 puanın direnç, 13.400 ve 13.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: BIST 100 günü yüzde 2,95 kazançla 13.509,76 puandan kapattı - Son Dakika
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