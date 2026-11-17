Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,85 değer kaybederek 11.741,06 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 100,7 puan ve yüzde 0,85 azalışla 11.741,06 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 53,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,33 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,01 ile kimya petrol plastik oldu.

Küresel piyasalarda teknoloji hisselerinde süregelen satış baskısı risk iştahının azalmasına neden oluyor. Yurt içinde de BIST 100 endeksi Avrupa borsalarındaki düşüşlere paralel negatif seyir izledi.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.500 puanın destek, 11.800 ve 11.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.