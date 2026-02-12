BIST 100 İlk Yarısını Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,60 değer kazanarak 13.870,43 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 82,62 puan ve yüzde 0,60 artışla 13.870,43 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 97,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,33 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,87 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 3,16 ile finansal kiralama faktoring, en fazla düşen ise holding ve yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verisi sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayabileceği beklentileriyle karışık bir seyir izleniyor.

Yurt içinde de BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını küresel piyasalara paralel alıcılı bir seyirde tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu.

Karahan "2026 yılında enflasyonun, yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2027 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 6 ile yüzde 12 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor. Enflasyon ara hedefimizi ise 2026 ve 2027 yılları için, sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruduk. 2028 yılı için ise ara hedefimizi yüzde 8 olarak belirledik" dedi.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin yurt dışında ise Almanya'da cari işlemler dengesi ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puanın direnç, 13.800 ve 13.700 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.