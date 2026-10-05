BNEF 2026-2030'da rafineri kapasitesinde günlük 4,2 milyon varil artış bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BNEF 2026-2030'da rafineri kapasitesinde günlük 4,2 milyon varil artış bekliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BNEF'in raporuna göre küresel net rafineri kapasitesi 2026-2030'da günlük yaklaşık 4,2 milyon varil artması bekleniyor. Planlanan projeler tamamlanırsa kapasite artışı petrol ürünleri talebini aşabilir ve rafineri marjları düşebilir.

Küresel petrol rafineri kapasitesinin 2026-2030 döneminde günlük 4,2 milyon varil artması bekleniyor.

Uluslararası enerji analiz ve araştırma kuruluşu BloombergNEF'in (BNEF) Küresel Petrol Rafineri Görünümü raporuna göre, küresel petrol rafineri kapasitesinde geçen yıl görülen düşüşün ardından 2026-2030 döneminde güçlü toparlanma bekleniyor.

Bu dönemde küresel net rafineri kapasitesinin günlük yaklaşık 4,2 milyon varil artacağı tahmin ediliyor. Bu miktar, önceki 5 yıllık dönemde kaydedilen net kapasite artışının yüzde 162 daha fazla olduğu değerlendiriliyor.

Söz konusu artışın günlük yaklaşık 2,9 milyon varillik bölümünün mevcut rafinerilerde kapasite artırımını kapsayan yatırımlardan gelmesi bekleniyor. Bu projelerde kapasite artışının Afrika, Hindistan, Çin, Asya Pasifik'in diğer ülkeleri, Orta Doğu ve Latin Amerika'da gerçekleşeceği öngörülüyor.

Sıfırdan inşa edilen yeni rafineri yatırımlarının ise kapasiteye günlük yaklaşık 1,5 milyon varil eklemesi bekleniyor. Bu yatırımlar ağırlıklı olarak Afrika, Hindistan, Çin ve Asya Pasifik'in diğer ülkelerinde yoğunlaşıyor.

Aynı dönemde, Avrupa ve Kuzey Amerika başta olmak üzere devreden çıkarılacak rafineri kapasitesinin küresel kapasiteyi günlük yaklaşık 200 bin varil azaltması bekleniyor.

BNEF, öngörülen kapasite artışının rafine petrol ürünlerine yönelik beklenen talep büyümesinin oldukça üzerinde olduğuna dikkati çekiyor.

Planlanan projelerin tamamlanması halinde rafineri kapasitesindeki artışın petrol ürünleri talebini aşabileceği, bunun da rafineriler arasındaki rekabeti artırarak rafineri marjlarını düşürebileceği öngörülüyor.

Kapasite artışının yüzde 95'i Afrika ve Asya Pasifik'ten

Afrika ve Asya Pasifik'in 2030'a kadar küresel net rafineri kapasitesi artışının yaklaşık yüzde 95'ini oluşturması bekleniyor.

Bu bölgelerdeki kapasite artışında güçlü petrol ürünü talebi beklentilerinin yanı sıra ithalata bağımlılığı azaltma politikaları ile ihracata ve petrokimya entegrasyonuna yönelik yatırımlar etkili oluyor.

Kısa vadede ise Çin ve Hindistan öne çıkıyor. İki ülkenin 2026 ve 2027'de devreye alınması beklenen toplam yeni rafineri kapasitesinin yüzde 71'ini oluşturacağı tahmin ediliyor. Bu döneme ilişkin projelerin büyük bölümü halihazırda faaliyete geçmiş veya inşaat aşamasında bulunuyor.

Buna karşılık, 2028-2030'da planlanan kapasitenin daha büyük bölümünün erken proje aşamasında olması nedeniyle gecikme veya iptal risklerinin arttığı belirtiliyor. BNEF'in takibine göre, 2026-2030'da planlanan kapasite artışlarının yaklaşık yarısı halihazırda faaliyette veya inşaat aşamasında bulunuyor.

Avrupa ve ABD'de kapasite kayıpları sürebilir

Rafineri kapasitesinin gelişim hızının bölgelere göre farklılık göstermesi, ham petrol ve petrol ürünlerinin ticaret akışlarında da farklılaşmaya yol açacağı tahmin ediliyor.

Çin'de artan rafineri kapasitesinin arz fazlasına yol açabileceği ve bunun daha küçük bağımsız rafineriler arasında ilave konsolidasyonu beraberinde getirebileceği değerlendiriliyor.

Hindistan ve Afrika'daki yatırımlar ise ülkelerin ve bölgenin petrol ürünlerinde dışa bağımlılığı azaltma hedeflerini desteklerken, Avrupa ve ABD'de bazı rafinerilerin devreden çıkarılmaya devam edebileceği öngörülüyor.

Atlantik Havzası'ndaki rafinerilerin rekabet gücü artıyor

BNEF'e göre, İsrail/ABD-İran Savaşı Orta Doğu'daki petrol ürünleri ile Basra Körfezi'nden sağlanan rafineri ham maddelerinin ticaret akışlarında aksamalara yol açıyor.

Söz konusu gelişmelerin Atlantik Havzası'ndaki rafinerilerin rekabet avantajını artırdığı değerlendirilirken, savaşın orta vadeli küresel rafineri kapasitesi yatırım planları üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığı ifade ediliyor.

Bununla birlikte, bölgedeki çatışmaların depolama, boru hatları ve lojistik altyapının dayanıklılığını artırmaya yönelik yatırımların önemini güçlendirdiği ifade ediliyor.

Kaynak: AA
EkonomiEnerjiDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler 50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL’nin kaynağını bakın nasıl açıkladı Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL'nin kaynağını bakın nasıl açıkladı
Pakistan’da binlerce kişi başkente ilerliyor Tek bir talepleri var Pakistan'da binlerce kişi başkente ilerliyor! Tek bir talepleri var
Rüşvet anının görüntüsü Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline Rüşvet anının görüntüsü! Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
MASAK raporu ortaya çıktı Yasin Kol’un hesabına giren para akıllara zarar MASAK raporu ortaya çıktı! Yasin Kol'un hesabına giren para akıllara zarar
15:15
MASAK raporundan şok detaylar Yasin Kol’a maç sırasında 40 transfer yapılmış
MASAK raporundan şok detaylar! Yasin Kol'a maç sırasında 40 transfer yapılmış
14:55
Hakemler Dosyası’nda sıcak gelişme Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel için tutuklama talebi
Hakemler Dosyası'nda sıcak gelişme! Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel için tutuklama talebi
14:23
Komşuda bomba alarmı İhbarlar peş peşe geldi
Komşuda bomba alarmı! İhbarlar peş peşe geldi
14:19
Süleyman Soylu’dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa...
Süleyman Soylu'dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa...
14:00
Moskova’dan film gibi görüntüler Ukrayna dronu omuzdan atılan füze ile vuruldu
Moskova'dan film gibi görüntüler! Ukrayna dronu omuzdan atılan füze ile vuruldu
12:59
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye’den tepki gecikmedi
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye'den tepki gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 15:37:32. #7.12#
SON DAKİKA: BNEF 2026-2030'da rafineri kapasitesinde günlük 4,2 milyon varil artış bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei