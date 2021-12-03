Borsa günün ilk yarısında 1.900 puanı aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.912,93 puana taşıdı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 1.912,93 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,61 ve 30,34 puan değer kazanarak 1.910,40 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 14,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,77, holding endeksi yüzde 2,14 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,33 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 0,08 ile orman, kağıt,basım oldu.

Analistler, küresel piyasalarda enflasyon, büyüme ve para politikalarının gidişatına yönelik endişelerin sürmesine karşın iyimserliğin korunduğunu belirterek, öğleden sonra ABD'de açıklanacak istihdam raporu başta olmak üzere veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da piyasaların odağında bulunacağını aktaran analistler, ayrıca bugün piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin beklendiğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.920 seviyesinin direnç, 1.790 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.