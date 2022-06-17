Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

17.06.2022 13:06
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,91 artışla 2.507,88 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,91 artışla 2.507,88 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 22,52 puan değer kazanarak 2.507,88'e çıktı. Toplam işlem hacmi 13,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,48, holding endeksi yüzde 1,12 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 6,46 ile madencilik oldu.

Analistler, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) "güvercin" tutumuna karşın küresel çapta sıkılaştırıcı para politikalarının resesyon endişelerini artırmasıyla pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini belirtti.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise ABD'de açıklanacak sanayi üretimi ve kapasite kullanımının öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.480 ve 2.440 seviyelerinin destek, 2.520 puanın direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

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