İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,48, holding endeksi yüzde 1,12 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 6,46 ile madencilik oldu.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 22,52 puan değer kazanarak 2.507,88'e çıktı. Toplam işlem hacmi 13,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.