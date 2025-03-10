Borsa İstanbul'da BIST 100 Düşüşte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 84,86 puan azalarak 10.422,24 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 25,65 puan ve yüzde 0,24 azalışla 10.481,45 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.380,21 puanı, en yüksek 10.543,98 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,81 azalışla 10.422,24 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,16, hizmetler endeksi yüzde 1,67 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,24, teknoloji endeksi yüzde 2,09 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 113,80 puan ve yüzde 0,96 kayıpla 11.689,22 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 38'i prim yaptı, 59'u geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, BİM Birleşik Mağazalar, ASELSAN ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 908 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 2 bin 908 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 3 milyon 458 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 36,4303 lira, satışta 36,5762 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 36,2899 lira, satışta 36,4353 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2900 ve dolar/yen paritesi 147,20 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,7 azalışla 69,7 dolardan işlem görüyor.