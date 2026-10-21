Her firavunun bir Musa'sı vardır! PSG, Barcelona'yı darmadağın etti - Son Dakika
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Her firavunun bir Musa'sı vardır! PSG, Barcelona'yı darmadağın etti

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Her firavunun bir Musa\'sı vardır! PSG, Barcelona\'yı darmadağın etti
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Paris Saint-Germain, sahasında Barcelona'yı 4-2 mağlup etti. Bu sezon çıktığı 11 resmi maçın tamamını kazanan İspanyol devi, Fransa deplasmanında ilk yenilgisini yaşadı. PSG ise aldığı kritik galibiyetle puanını 9'a yükseltti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Avrupa futbolunun iki devi karşı karşıya geldi. Paris Saint-Germain, Parc des Princes'te ağırladığı Barcelona'yı 4-2 mağlup ederek gecenin en dikkat çeken sonuçlarından birine imza attı. Gol düellosuna sahne olan mücadelede Fransız temsilcisi, rakibinin bu sezonki yenilmezlik serisine son verdi.

Her firavunun bir Musa'sı vardır! <a class='keyword-sd' href='/psg/' title='PSG'>PSG</a>, Barcelona'yı darmadağın etti

PSG'DEN BARCELONA'YA GOL YAĞMURU

Karşılaşmada PSG'ye galibiyeti getiren goller 38. dakikada Desire Doue, 72. dakikada Lucas Hernandez, 82. dakikada Vitinha ve 86. dakikada Fabian Ruiz'den geldi. Barcelona'nın gollerini ise 55. dakikada Espart ve 79. dakikada Lamine Yamal kaydetti.

Her firavunun bir Musa'sı vardır! PSG, Barcelona'yı darmadağın etti

Özellikle karşılaşmanın son bölümünde etkili olan PSG, 82 ve 86. dakikalarda bulduğu gollerle farkı ikiye çıkararak mücadeleyi 4-2 kazandı.

Her firavunun bir Musa'sı vardır! PSG, Barcelona'yı darmadağın etti

BARCELONA BU SEZON İLK KEZ KAYBETTİ

Fransa deplasmanına kadar bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 11 resmi maçın tamamını kazanan Barcelona, ilk mağlubiyetini PSG karşısında aldı. La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde yakaladığı galibiyet serisiyle dikkat çeken Katalan ekibi, Paris'te aldığı 4-2'lik yenilgiyle ilk kez puan kaybı yaşadı.

Her firavunun bir Musa'sı vardır! PSG, Barcelona'yı darmadağın etti

PSG PUANINI 9'A YÜKSELTTİ

Barcelona karşısında aldığı galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden PSG, puanını 9'a çıkardı. İspanyol temsilcisi Barcelona ise 6 puanda kaldı. Fransız ekibi, bu sonuçla lig aşamasında ilk 8 hedefi doğrultusunda önemli bir avantaj elde etti.

Sonunda Barcelona'yı da yendiler! 11 maçlık galibiyet serisi sona erdiSonunda Barcelona'yı da yendiler! 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi
UEFA Şampiyonlar LigiBarcelonaFransaSporPSGSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • doganm112 doganm112:
    bu yorum gerçekten iğrenç bir şey 1 2 Yanıtla
  • Serkan Genç Serkan Genç:
    şu başlığı Barcelona görse, vay halinize 2 0 Yanıtla
  • Selim Güler Selim Güler:
    Yaziklar olsun silin bu basligi hic mi Islam Dinimize saygikiz yok nasil bir baslik bu? 1 0 Yanıtla
  • doganm112 doganm112:
    barcelona'yı firavuna parisi Musa ml benzettimiz yazıklar olsun 1 0 Yanıtla
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