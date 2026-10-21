Her firavunun bir Musa\'sı vardır! PSG, Barcelona\'yı darmadağın etti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Avrupa futbolunun iki devi karşı karşıya geldi. Paris Saint-Germain, Parc des Princes'te ağırladığı Barcelona'yı 4-2 mağlup ederek gecenin en dikkat çeken sonuçlarından birine imza attı. Gol düellosuna sahne olan mücadelede Fransız temsilcisi, rakibinin bu sezonki yenilmezlik serisine son verdi.

PSG'DEN BARCELONA'YA GOL YAĞMURU

Karşılaşmada PSG'ye galibiyeti getiren goller 38. dakikada Desire Doue, 72. dakikada Lucas Hernandez, 82. dakikada Vitinha ve 86. dakikada Fabian Ruiz'den geldi. Barcelona'nın gollerini ise 55. dakikada Espart ve 79. dakikada Lamine Yamal kaydetti.

Özellikle karşılaşmanın son bölümünde etkili olan PSG, 82 ve 86. dakikalarda bulduğu gollerle farkı ikiye çıkararak mücadeleyi 4-2 kazandı.

BARCELONA BU SEZON İLK KEZ KAYBETTİ

Fransa deplasmanına kadar bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 11 resmi maçın tamamını kazanan Barcelona, ilk mağlubiyetini PSG karşısında aldı. La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde yakaladığı galibiyet serisiyle dikkat çeken Katalan ekibi, Paris'te aldığı 4-2'lik yenilgiyle ilk kez puan kaybı yaşadı.

PSG PUANINI 9'A YÜKSELTTİ

Barcelona karşısında aldığı galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden PSG, puanını 9'a çıkardı. İspanyol temsilcisi Barcelona ise 6 puanda kaldı. Fransız ekibi, bu sonuçla lig aşamasında ilk 8 hedefi doğrultusunda önemli bir avantaj elde etti.