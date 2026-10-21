Bülent Uygun, ıslıklanan Kerem Aktürkoğlu’na kendine bir psikolog bulmasını tavsiye etti - Son Dakika
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Bülent Uygun, ıslıklanan Kerem Aktürkoğlu’na kendine bir psikolog bulmasını tavsiye etti

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Bülent Uygun, ıslıklanan Kerem Aktürkoğlu’na kendine bir psikolog bulmasını tavsiye etti
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Slavia Prag maçında taraftarların ıslıklı protestosuyla karşılaşan Kerem Aktürkoğlu’na yorumcu Bülent Uygun’dan tavsiye geldi. Tivibu’daki programda konuşan Uygun, milli futbolcudan futbolun içinden gelen bir psikologla çalışmasını, top kayıplarını ve eski başarılı maçlarını izlemesini istedi.

Teknik direktör ve futbol yorumcusu Bülent Uygun, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmayı Tivibu’da değerlendirdi. Performansı nedeniyle eleştirilen ve taraftarların ıslıklı protestosuyla karşılaşan Kerem Aktürkoğlu hakkında konuşan Uygun, milli futbolcuya bir dizi öneride bulundu.

“ÖNCE KENDİNE BİR PSİKOLOG BUL”

Kerem’e destek veren isimlerden biri olduğunu belirten Uygun, “Kerem kardeşim ben sana nasihat vereyim. Sana en çok destek verenlerden biriyim. Önce kendine bir psikolog bul, o da futbolun içinden gelmişlerden bul” ifadelerini kullandı. Uygun, milli futbolcuya deneyimli isimlerle görüşmesini de önererek, “Git eski ağabeylerinden biriyle otur dertleş. ‘Ağabey benim ne yapmam lazım’ de” dedi.

Bülent Uygun, ıslıklanan Kerem Aktürkoğlu’na kendine bir psikolog bulmasını tavsiye etti

HATALARINI VE BAŞARILI ANLARINI İZLEMESİNİ ÖNERDİ

Kerem’in oyununu analiz etmesi gerektiğini söyleyen Uygun, top kayıplarının incelenmesini istedi. Milli futbolcunun yalnızca hatalarına odaklanmaması gerektiğini de belirten Uygun, geçmişte yaptığı başarılı işleri yeniden izlemesini tavsiye etti. Uygun, “Bir de ‘Benim eskiden yaptığım güzel şeyleri bir çıkart’ de. ‘Ben neler yaptım da milletin gözüne hoş geldi’ bir onları izle” diye konuştu.

“NELER YAPMAN GEREKTİĞİNİ ETÜT ET”

Uygun, Kerem’in bu değerlendirmeleri sahaya yansıtması gerektiğini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı: “Kerem Aktürkoğlu olarak neler yapman gerektiğini bir etüt et ve kendine bu işin o boyutunu uygulamaya geç.”

Kerem AktürkoğluBülent UygunAuto OlaysızSlavia PragFenerbahçeSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • MHSN SRC MHSN SRC :
    Adam sihirbaz sahada kendini yok etti.:) 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bülent Uygun, ıslıklanan Kerem Aktürkoğlu’na kendine bir psikolog bulmasını tavsiye etti - Son Dakika
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