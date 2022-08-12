Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

12.08.2022 13:14
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 2.878,79 puanla rekor seviyeyi görmesinin ardından 2.876,82 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 2.878,79 puanla rekor seviyeyi görmesinin ardından 2.876,82 puanda dengelendi.

Günün ilk yarısında 2.878,79 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,37 puan ve yüzde 0,29 değer kazancıyla 2.876,82 puanda bulunuyor.

Toplam işlem hacmi 21,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,59 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,13 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,77 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 0,84 ile elektrik oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin beklentilerin altında gelen enflasyon verilerine karşın 75 baz puanlık faiz artışına kapıyı açık bırakan açıklamalarıyla pay piyasalarında dalgalı bir seyrin izlendiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda eylül toplantısında Fed'in yüzde 65 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağının tahmin edildiğini aktaran analistler, 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin ise yüzde 35 seviyesinde bulunduğunu hatırlattı.

Analistler, açıklanmaya devam eden şirket finansal sonuçları dolayısıyla sektör ve hisse bazlı ayrışmaların sürebileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.880 ve 2.900 seviyelerinin direnç, 2.830 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 artışla beklentileri aştı.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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