Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti - Son Dakika
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Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

15.09.2022 13:16
Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 azalışla 3.446,26 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 azalışla 3.446,26 puana geriledi.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,70 puan değer kaybederek 3.446,26'ya indi. Toplam işlem hacmi 40,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 8,32 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 2,47 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,53 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Bu arada Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, BIST 50 endeksinde yer alan paylar için dün getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da uygulanacağı bildirildi.

Analistler, küresel piyasalarda enflasyon, resesyon ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantısında "şahin" duruşunu koruyacağı endişeleri ile oynaklığın arttığını söyledi.

Piyasalardaki dalgalı seyrin Fed'in toplantısına kadar sürebileceğini vurgulayan analistler, öğleden sonra veri gündeminde ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve perakende satışların öne çıkacağını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.360 ve 3.280 seviyelerinin destek, 3.500 ve 3.550 puanın direnç konumuna geldiğini ifade etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti - Son Dakika

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