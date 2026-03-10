Borsa İstanbul'da BIST 100 Yüzde 3,73 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Borsa İstanbul'da BIST 100 Yüzde 3,73 Arttı

10.03.2026 18:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi, güne 12.951,57 puandan başlayarak günü 13.175,74 puandan kapattı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 473,75 puan artarak 13.175,74 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 249,57 puan ve yüzde 1,96 artışla 12.951,57 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.904,13 puanı, en yüksek 13.199,51 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,73 değer kazanarak 13.175,74 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 547,51 puan ve yüzde 3,79 yükselişle 14.985,20 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 4,67, sanayi endeksi yüzde 3,67, mali endeks yüzde 3,51, hizmetler endeksi de yüzde 3,31 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 94'ü prim yaptı, 5'i geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Katılımevim Tasarruf Finansman, ASELSAN ile Türkiye İş Bankası (C), en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 5 bin 220 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 5 bin 220 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 7 milyon 415 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,53, bileşik getirisi yüzde 38,69 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,9518, satışta 44,1280 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,9699, satışta 44,1461 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1643, sterlin/dolar paritesi 1,3463 ve dolar/yen paritesi 157,746 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,3 artışla 86,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Döviz, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da BIST 100 Yüzde 3,73 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Onuachu şov Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı Onuachu şov! Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı
Ülkeden kaçmaya çalışan İsrailliler, Ben Gurion Havalimanı’nda kargaşa çıkardı Ülkeden kaçmaya çalışan İsrailliler, Ben Gurion Havalimanı'nda kargaşa çıkardı
Babasının arabasını alan çocuk sürücü kenti birbirine kattı Babasının arabasını alan çocuk sürücü kenti birbirine kattı
ABD basınında bomba iddia: Trump’tan Müçteba Hamaney için suikast sinyali ABD basınında bomba iddia: Trump'tan Müçteba Hamaney için suikast sinyali
ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında telefon görüşmesi ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında telefon görüşmesi
Almanya Başbakanı Merz: Molla rejimi ne kadar çabuk sona ererse, bu savaş da o kadar çabuk biter Almanya Başbakanı Merz: Molla rejimi ne kadar çabuk sona ererse, bu savaş da o kadar çabuk biter

18:40
12 yıldır sabırla telefon kilidini açmaya çalışıyor Nedeni inanılmaz
12 yıldır sabırla telefon kilidini açmaya çalışıyor! Nedeni inanılmaz
18:32
Pezeşkiyan’dan Trump’a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar
Pezeşkiyan'dan Trump'a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar
17:58
ABD basınına göre İran savaşı tek şekilde kazanabilir Düşük ihtimal de sayılmaz
ABD basınına göre İran savaşı tek şekilde kazanabilir! Düşük ihtimal de sayılmaz
17:54
Murat Ülker’i bile 3’e katladı Hamdi Ulukaya boşuna Fener’e sponsor olmamış
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış
16:05
Yeni düzenlemeden sonra kentteki ilk ceza bir polise kesildi
Yeni düzenlemeden sonra kentteki ilk ceza bir polise kesildi
15:54
Trump ’’İran’la görüşebiliriz’’ dedi, ABD’den tam tersi açıklama geldi
Trump ''İran'la görüşebiliriz'' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 19:18:08. #7.12#
SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da BIST 100 Yüzde 3,73 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.