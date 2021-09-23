Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 685 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 59.325.000.000 1,29 Enka İnşaat 58.128.000.000 0,99 Ford Otosan 57.057.966.000 8,18 Koç Holding 56.246.218.749 1,10 Bim Mağazalar 40.196.640.000 7,23 Garanti Bankası 38.556.000.000 0,57 ASELSAN 33.972.000.000 1,70 Turkcell 33.924.000.000 1,67 SASA Polyester 29.769.600.000 8,42 Tüpraş 27.846.615.040 2,27 Akbank 27.560.000.000 0,41 Türk Telekom 25.620.000.000 2,05 Şişe Cam 25.240.883.823 0,98 Tofaş Oto Fabrikası 24.930.000.000 5,83 İş Bankası (C) 23.264.844.900 0,33 Arçelik 21.528.700.611 1,41 Coca Cola İçecek 21.074.619.289 2,35 Yapı ve Kredi Bankası 20.188.452.569 0,39 Sabancı Holding 19.628.685.816 0,47 Türk Hava Yolları 18.395.400.000 0,38 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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