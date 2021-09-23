Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 685 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|59.325.000.000
|1,29
|Enka İnşaat
|58.128.000.000
|0,99
|Ford Otosan
|57.057.966.000
|8,18
|Koç Holding
|56.246.218.749
|1,10
|Bim Mağazalar
|40.196.640.000
|7,23
|Garanti Bankası
|38.556.000.000
|0,57
|ASELSAN
|33.972.000.000
|1,70
|Turkcell
|33.924.000.000
|1,67
|SASA Polyester
|29.769.600.000
|8,42
|Tüpraş
|27.846.615.040
|2,27
|Akbank
|27.560.000.000
|0,41
|Türk Telekom
|25.620.000.000
|2,05
|Şişe Cam
|25.240.883.823
|0,98
|Tofaş Oto Fabrikası
|24.930.000.000
|5,83
|İş Bankası (C)
|23.264.844.900
|0,33
|Arçelik
|21.528.700.611
|1,41
|Coca Cola İçecek
|21.074.619.289
|2,35
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.188.452.569
|0,39
|Sabancı Holding
|19.628.685.816
|0,47
|Türk Hava Yolları
|18.395.400.000
|0,38
Kaynak: AA
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