Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 99 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Enka İnşaat 83.608.000.000 1,38 Ford Otosan 82.814.760.000 9,20 Ereğli Demir Çelik 79.660.000.000 1,53 Koç Holding 75.366.890.046 1,37 İskenderun Demir Çelik 55.100.000.000 1,91 ASELSAN 50.068.800.000 2,43 Garanti BBVA 49.560.000.000 0,70 SASA Polyester 44.710.400.000 11,08 BİM Mağazalar 41.745.000.000 6,21 Turkcell 41.360.000.000 1,89 Tüpraş 39.816.652.800 2,94 Tofaş Oto Fabrikası 39.175.000.000 7,83 Şişe Cam 36.574.775.831 1,35 Akbank 36.192.000.000 0,52 Türk Telekom 33.495.000.000 2,19 İş Bankası (C) 31.724.788.500 0,42 Arçelik 29.488.778.866 1,99 Yapı ve Kredi Bankası 29.226.797.443 0,52 Sabancı Holding 27.810.705.580 0,62 Gübre Fabrikaları 26.235.700.000 14,34 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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