Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 99 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Enka İnşaat
|83.608.000.000
|1,38
|Ford Otosan
|82.814.760.000
|9,20
|Ereğli Demir Çelik
|79.660.000.000
|1,53
|Koç Holding
|75.366.890.046
|1,37
|İskenderun Demir Çelik
|55.100.000.000
|1,91
|ASELSAN
|50.068.800.000
|2,43
|Garanti BBVA
|49.560.000.000
|0,70
|SASA Polyester
|44.710.400.000
|11,08
|BİM Mağazalar
|41.745.000.000
|6,21
|Turkcell
|41.360.000.000
|1,89
|Tüpraş
|39.816.652.800
|2,94
|Tofaş Oto Fabrikası
|39.175.000.000
|7,83
|Şişe Cam
|36.574.775.831
|1,35
|Akbank
|36.192.000.000
|0,52
|Türk Telekom
|33.495.000.000
|2,19
|İş Bankası (C)
|31.724.788.500
|0,42
|Arçelik
|29.488.778.866
|1,99
|Yapı ve Kredi Bankası
|29.226.797.443
|0,52
|Sabancı Holding
|27.810.705.580
|0,62
|Gübre Fabrikaları
|26.235.700.000
|14,34
Kaynak: AA
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