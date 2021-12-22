Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 115 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|89.040.000.000
|1,71
|Enka İnşaat
|81.648.000.000
|1,35
|Ford Otosan
|79.481.115.000
|8,83
|Koç Holding
|68.672.119.194
|1,24
|İskenderun Demir Çelik
|59.508.000.000
|2,06
|Garanti Bankası
|49.896.000.000
|0,70
|SASA Polyester
|49.257.600.000
|12,21
|ASELSAN
|45.782.400.000
|2,22
|Şişe Cam
|40.679.482.666
|1,51
|BİM Mağazalar
|40.044.840.000
|5,96
|Turkcell
|39.666.000.000
|1,81
|Akbank
|39.468.000.000
|0,56
|Tüpraş
|37.487.754.240
|2,77
|İş Bankası (C)
|34.604.769.300
|0,46
|Türk Telekom
|34.020.000.000
|2,23
|Tofaş Oto Fabrikası
|33.800.000.000
|6,76
|Arçelik
|31.759.225.635
|2,14
|Yapı ve Kredi Bankası
|29.395.738.468
|0,53
|Türk Hava Yolları
|26.054.400.000
|0,45
|Sabancı Holding
|25.627.473.373
|0,57
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi