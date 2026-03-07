Borsa ve Dövizde Düşüş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Borsa ve Dövizde Düşüş

07.03.2026 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı %6,74 düşüşle kapattı, altın ve döviz kaybettirdi.

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın, dolar hariç döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 6,74 düşüşle 12.792,81 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 12.746,23 puanı, en yüksek 13.456,56 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da aynı dönemde mali endeks yüzde 7,90 düşüşle 17.685,73 puana, hizmetler endeksi yüzde 6,82 azalışla 11.266,56 puana ve sanayi endeksi yüzde 2,70 kayıpla 16.218,50 puana gerilerken, teknoloji endeksi yüzde 2,83 artışla 39.310,92 puana çıktı.

Katılımevim Tasarruf Finansman en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 29,98 ile Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ oldu.

Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'yi yüzde 18,08 ile Tüpraş, yüzde 17,86 ile Destek Finans Faktoring AŞ izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 40,87 ile Kiler Holding, yüzde 24,50 ile Borusan Birleşik Boru, yüzde 12,35 ile Yapı ve Kredi Bankası olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 1 trilyon 520 milyar 760 milyon lirayla ASELSAN, 569 milyar 100 milyon lirayla Garanti BBVA ve 537 milyar 600 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 2,46 düşüşle 7 bin 202 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,45 azalışla 48 bin 503 liraya indi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,23 artarak 44,0620 lira olurken, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,75 düşerek 50,9710 lira oldu.

Geçen hafta 59,1420 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,49 düşerek 58,8500 liraya indi.

İsviçre frangı da yüzde 1,17 değer kaybederek 56,44350 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Döviz, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa ve Dövizde Düşüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

11:25
ABD istihbaratı: Çin, İran’a tam destek vermeye hazırlanıyor
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor
11:06
İran, Dubai Havalimanı’nı vurdu Uçuşlar askıya alındı
İran, Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçuşlar askıya alındı
11:00
Hataylı Hüseyin’i İsrail füzesi ağır yaraladı
Hataylı Hüseyin'i İsrail füzesi ağır yaraladı
10:58
7 gün sonra bir ilk Çin’den gerilimi tırmandıracak hamle
7 gün sonra bir ilk! Çin'den gerilimi tırmandıracak hamle
10:54
Etiler’de çete cinayeti Gece kulübünü ateşe verip sahibini öldürdüler
Etiler'de çete cinayeti! Gece kulübünü ateşe verip sahibini öldürdüler
10:46
Tümgeneralden sürpriz çıkış: Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır
Tümgeneralden sürpriz çıkış: Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 11:47:50. #7.12#
SON DAKİKA: Borsa ve Dövizde Düşüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.